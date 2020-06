Loris Karius kann sich eine Zukunft als Nummer zwei beim FC Liverpool vorstellen. "Als zweiter Torwart in England weiß man, dass man seine Einsätze bekommt. Ich bin beim momentan besten Verein der Welt, spiele um Titel mit, habe jeden Tag im Training das höchste Niveau um mich herum", sagte er bei "Transfermarkt.de". Außerdem verriet Karius, dass er als Teenager in England sehr begehrt war.

Loris Karius ist aktuell zufrieden mit seinem Status als Standby-Torwart: "Ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass ich mich in einer guten Situation befinde, in Liverpool zu sein."

Mit den Reds von Teammanager Jürgen Klopp hatte Karius 2018 im Champions-League-Finale gegen Real Madrid gestanden (1:3) und dabei zweimal gepatzt. "Manche haben immer noch nicht verstanden oder wollen es nicht wahrhaben, dass dies aufgrund einer Kopfverletzung passiert ist und schmälern meine Leistungen", sagte Karius.

Karius verließ Besiktas wegen ausstehender Gehaltszahlungen

Karius hatte Anfang Mai seinen Leihvertrag beim türkischen Traditionsklub Besiktas Istanbul gekündigt und ist zum Spitzenreiter der Premier League zurückgekehrt. Der Keeper hatte laut Auskunft seines Beraters bei Besiktas mehrfach erfolglos die Zahlung ausstehender Gehälter angemahnt.

Bei Liverpool hat der Deutsche allerdings aktuell keine Chance, an Stammtorhüter Alisson Becker vorbeizukommen.

Karius über Wechsel mit 16 Jahren: "Manchester City hat sich sehr um mich bemüht"

Im Interview verriet Karius, dass er in seiner Zeit, als er für die deutsche U16-Nationalspielmannschaft spielte, in England heiß begehrt war. "Gefühlt die halbe Premier League" sei an ihm interessiert gewesen.

"Ich hatte damals Angebote von allen möglichen Klubs, aber Manchester City hat sich sehr um mich bemüht. Sie haben mir einen konkreten Plan aufgezeigt, zum Beispiel dazu, wie ich es zu den Profis schaffen kann. Das hat mich fasziniert", erklärte der heute 26-Jährige, warum er sich damals für einen Wechsel vom VfB Stuttgart zu den Citizens entschied.

Im Jahr 2011 wechselte Karius zurück nach Deutschland, wo er beim 1. FSV Mainz 05 Stammtorhüter wurde. Fünf Jahre später ging er zum FC Liverpool.

