"Unser ikonische Ausrüstung ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte und Identität. Wir heißen Nike als neuen offiziellen Trikotlieferanten in der LFC-Familie willkommen und erwarten, dass Nike ein unglaublicher Partner für den Verein sein wird. Sowohl zu Hause als auch weltweit, vor allem, da wir unsere Fangemeinde weiter ausbauen wollen", sagte Billy Hogan, Managing Director und Chief Commercial Officer der Reds.

Rechtsstreit mit New Balance

Der Vertrag soll dem Champions-League-, UEFA-Supercup-Sieger und frisch gekürten Klub-Weltmeister 30 Millionen Pfund (etwa 34 Millionen Euro) im Jahr garantieren - und damit 10 Millionen (etwa 11 Millionen Euro) weniger als New Balance zahlt. Aber: Liverpool soll auch eine Provision für jeden verkauften Fanartikel kassieren. Zudem winken Bonuszahlungen beim Titelgewinn in der Königsklasse oder der Premier League. Nach Angaben des Online-Sportmagazins "The Athletic" könnte der Deal Liverpool somit bis zu 70 Millionen Pfund (etwa 82 Millionen Euro) pro Jahr einbringen.

New Balance wollte Liverpools Weggang verhindern und argumentierte mit einer Klausel im Vertrag. Diese besagte, dass New Balance für weitere fünf Jahre Ausrüster bleibt, wenn das US-Unternehmen bei Angeboten von Mitbewerbern mitgehen kann. Das Gericht befand allerdings, dass Nike eine deutlich größere Reichweite als New Balance habe und daher als Ausrüster für Liverpool lukrativer sei.

(SID)

