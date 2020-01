Aus Doha berichtet Daniel Rathjen

Es huschte ein Lächeln über das Gesicht von Manuel Neuer, als der Name fiel. Oliver Kahn. In der Fußball-Welt hat er nie an Wertigkeit verloren. Am Dienstag ist er als Vorstandsmitglied beim FC Bayern München zurück auf der großen Bühne.

Um 11:00 Uhr (wir berichten im Liveticker) wird der 50-Jährige offiziell in der Allianz Arena vorgestellt, seine ersten Worte im neuen Amt sprechen, seine Agenda formulieren und erste Reizpunkte setzen.

Der frühere Nationaltorhüter, 2001 Champions-League-Sieger, soll mit Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. An diese Aufgabe soll der frühere Bayern-Kapitän, der nach seinem Karriereende 2008 als TV-Experte und Geschäftsmann tätig war, in den kommenden zwei Jahren herangeführt werden. Kahns Vertrag läuft zunächst bis Ende 2024. Die Spannung ist groß.

Kimmich adelt Kahn: "Er ist ein Leadertyp"

Neuer dürfte am Montag für einen Großteil der Mannschaft gesprochen haben, indem er im Pressetalk im Trainingslager in Doha betonte:

" Ich bin sehr gespannt, wie er auftritt. Ich habe ja noch gegen ihn gespielt und habe ihn natürlich beobachtet, wie er sich entwickelt hat. Das finde ich sehr positiv. "

Auch bei Joshua Kimmich ist die Vorfreude groß:

" Er ist ein Leadertyp, der immer über Emotionen gekommen ist. Jetzt hat er natürlich eine ganz andere Rolle. Ich lasse es mal auf mich zukommen. "

Direkt nach seiner Präsentation wird Kahn zusammen mit Mediendirektor Stefan Mennerich gen Doha aufbrechen und dort gegen Mitternacht erwartet. Im Trainingslager möchte er sich ein Bild von der Mannschaft machen und selbstverständlich die Einheiten besuchen.

Im Gegensatz zur immer noch stark wachsenden Stadt Doha wird er dabei sehen, dass es dort momentan wenig Baustellen für ihn gibt. Trainer Hansi Flick hat das Team im Griff, das zieht mit und ist motiviert, die Aufholjagd in der Bundesliga erfolgreich zu bestreiten. Allenfalls mit den richtigen Worten oder allein mit seiner Aura kann er höchstens einen zusätzlichen Motivationsschub erzeugen.

FC Bayern: Erwartungen an Kahn hoch

Generell sind die Erwartungen hoch an die Klublegende, das hat unter anderem schon die Jahreshauptversammlung am 17. November in der Münchner Olympiahalle gezeigt. Uli Hoeneß hatte an diesem Abend nichts weiter getan, als Kahn als "künftigen Vorstandsvorsitzenden" zu begrüßen. Allein das reichte aus, um die Mitglieder zu einem Jubelsturm zu bringen. Auch Kahn dürfte in diesem Moment bewusst geworden sein, wie groß die Sympathien sind, die er bei Bayern noch immer genießt und wie viel Hoffnung die Fans in ihn legen.

"Da hast Du viel Arbeit, um diese Vorschusslorbeeren zu rechtfertigen", sagte Hoeneß mit Genuss und einem Schmunzeln von der Bühne herab.

Vor Arbeit hat sich Kahn eigentlich nie gescheut. Am Dienstag kann sie endlich so richtig aufnehmen.

