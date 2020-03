So lief das Spiel:

Nach der bitteren 0:2-Niederlage im FA Cup gegen Chelsea, war der FC Liverpool darauf bedacht, passend zum Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Atlético Madrid wieder in die Spur zu finden. Teammanager Jürgen Klopp musste auf seinen Torhüter Alisson verzichten und setzte - wie schon gegen Chelsea - auf Adrián zwischen den Pfosten.

Nach drei Auswärtsniederlagen in Folge - wettbewerbsübergreifend - waren die Reds gegen Bournemouth unter Druck. Ab der 9. Minute erheblich mehr, denn die Gäste gingen früh in Führung. Callum Wilson gewann den Ball in der Offensive, nahm Philip Billing mit, der in die rechte Strafraumhälfte auf Jefferson Lerma durchsteckte. Dieser suchte Wilson im Zentrum, der sich für seinen Ballgewinn selbst belohnte und aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob.

Liverpool fand in der Folge keinen Weg, um gefährlich in die Offensive zu kommen, bis der eingewechselte Jack Simpson als letzter Mann ins Dribbling ging und den Ball an Sadio Mané verlor. Der Stürmer bediente Mohamed Salah, der in der rechten Strafraumhälfte nach innen zog, aus elf Metern flach abschloss und ins rechte Eck traf (25.).

Die Hausherren legten deutlich zu und setzten Bournemouth extrem unter Druck. In der 33. Minute gewann Virgil van Dijk den Ball im Mittelkreis, spielte den direkten Steilpass in die Spitze auf Mané. Bournemouth stand viel zu offen und so hatte der Angreifer freie Fahrt. Allein vor Aaron Ramsdale blieb Mané eiskalt und verwandelte ins rechte Eck - Spiel gedreht.

Mit der Führung im Rücken spielte nur noch Liverpool, drängte die Gäste tief in die eigene Hälfte und marschierte in Richtung drittes Tor. Die Hausherren nutzten ihre Überlegenheit allerdings nicht aus und so hatte Bournemouth in der 60. Minute plötzlich die Riesenchance zum Ausgleich. Ryan Fraser kam nach einem Pass in den Strafraum aus zwölf Metern zum Abschluss und überlupfte Adrián. James Milner rannte dem Ball hinterher, klärte sehenswert kurz vor der Linie und rettete Liverpool so den Sieg.

Das fiel auf: Gegen die Formkurve

Nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen, zeigte die Formkurve des FC Liverpool klar nach unten. So war der frühe Rückstand gegen Bournemouth ein Weckruf nach der Charakterfrage der Reds. Denn sicher ist, dass bei vielen Spielern nach dem Gegentor der Kopf eine erhebliche Rolle spielte. Die Mannschaft von Klopp fand allerdings die richtige Art und Weise, mit den Gegebenheiten umzugehen, spielte attraktiv und effektiv nach vorne und schaffte es so, das Spiel binnen acht Minuten zu drehen. Passend zum wichtigen Champions League-Rückspiel gegen Atlético Madrid stoppte Liverpool so die Ergebniskrise und feierte einen Sieg für die Moral.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 100

Salah absolvierte gegen AFC Bournemouth sein 100. Premier League-Spiel für den FC Liverpool. Sein Treffer in der 25. Minute war sein ingsesamt 70. Tor in der englischen Liga für die Reds, seit er im Sommer 2017 für rund 42 Millionen Euro vom AS Rom wechselte.

Das könnte Dich auch interessieren: Doch keine Lust auf München? Angeblich neue Wendung im Wechsel-Poker um Sané