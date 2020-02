"Ich war schockiert, als ich die Schlagzeilen gelesen habe", erklärte Klopp nach dem 17. Liga-Sieg in Serie am Samstagabend. Der 52-Jährige räumte weiter ein, dass er "keine Ahnung habe", warum Manchester City letztlich von der UEFA gesperrt wurde.

Anstatt den großen Ligarivalen an den Pranger zu stellen, zeigte der Erfolgscoach der Reds Mitgefühl für Trainerkollege Pep Guardiola und dessen Schützlinge:

" Ich fühle mit Pep und den Spielern, weil sie sicher nichts falsch gemacht haben. Sie haben sensationellen Fußball gespielt und haben der Premier League geholfen, sich zu verbessern. Ich bewundere immer, was sie tun und was Pep tut. "

Klopp über City-Ausschluss: "Werden sehen, was passiert"

Manchester City wurde am Freitagabend von der Finanzkontrollbehörde des europäischen Fußball-Verbandes UEFA aufgrund "schwerwiegender Verstöße" gegen das Financial Fair Play für zwei Jahre vom Europapokal ausgeschlossen. Zusätzlich muss der amtierende englische Meister eine Strafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen.

Klopp hielt sich zwar mit einer Einschätzung zu dem Verfall zurück, wies jedoch auf die offiziellen Vorschriften von Seiten des Verbandes hin.

"Am Ende muss man die Regeln respektieren. Wir werden nun sehen, was passiert. Nun müssen sie sich damit arrangieren und darum kümmern. Ich kann mir vorstellen, dass es demnächst weitere Informationen geben wird", äußerte sich der ehemalige BVB-Coach über die durchaus überraschende Sperre des Ligakonkurrenten.

Liverpool schon für Champions League qualifiziert

Indes eilt der Spitzenreiter in der Premier League von Meilenstein zu Meilenstein - auch dank Manchester City. Sollte die zweijährige Europapokal-Abstinenz der Citizens bestand haben, wäre der 1:0-Sieg (Sadio Mané, 78.) gegen Aufsteiger Norwich City bereits zum jetzigen Zeitpunkt gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Champions League in der kommenden Spielzeit.

Sadio Mané (FC Liverpool) erzielte gegen Norwich City das Tor des TagesGetty Images

Die Klopp-Elf kann somit selbst theoretisch nur noch auf den fünften Tabellenplatz zurückfallen, der nach aktuellem Stand der Dinge zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

