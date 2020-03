"Es ist unglaublich, was ihr leistet", sagte Klopp weiter: "Im Namen aller des LFC möchte ich Danke sagen." Dies wiederholt er in der ansonsten auf Englisch gesprochenen Botschaft auch noch auf Deutsch. Danach folgen Worte von Stars wie Roberto Firmino, Mohamed Salah oder Sadio Mane in ihrer jeweiligen Muttersprache.

Das könnte Dich auch interessieren: Ausmisten für Mbappé: Diese Stars sollen bei Real im Sommer weichen

(SID)