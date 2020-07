Der FC Liverpool hat den 18. Heimsieg der Saison gefeiert. Das Team von Jürgen Klopp setzte sich mit 5:3 (3:1) gegen den FC Chelsea durch. Naby Keita (23.), Trent Alexander-Arnold (38.), Georginio Wijnaldum (43.), Robert Firmino (55.) und Alex Oxlade-Chamberlain (84.) trafen für die Reds. Olivier Giroud (45.+3), Tammy Abraham (61.) und Christian Pulisic (73.) konnten lediglich verkürzen.

Nach einem verhaltenen, aber dennoch ansehnlichen Beginn beider Mannschaften schlug der FC Liverpool gnadenlos effektiv zu, nachdem Chelsea zunächst die besseren Chancen hatte, um in Führung zu gehen. Zunächst traf wie aus dem Nichts Naby Keita aus der Distanz zum 1:0 (23.), ehe eine Viertelstunde später Trent Alexander-Arnold nicht weniger sehenswert per direkten Freistoß erhöhte. Nur fünf Minuten später besorgte Georginio Wijnaldum nach einer Ecke die Vorentscheidung (43.).

Chelsea, das in der ersten Hälfte keineswegs drei Tore schlechten war, kam in der Nachspielzeit durch ein Abstaubertor von Olivier Giroud noch zum verdienten Anschlusstreffer (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel ging das Spektakel weiter. Zunächst schienen die Reds mit dem 4:1 durch Roberto Firmino – der sein erstes Heimtor erzielte – alles klar zu machen (55.). Doch dann tauschte Frank Lampard seine drei Angreifer aus, brachte unter anderem Christian Pulisic. Zunächst bereitete der ehemalige Dortmunder das 4:2 des ebenfalls eingewechselten Tammy Abraham vor (61.), ehe er selbst wenig später Chelsea endgültig zurück ins Spiel brachte – die Vorlage kam übrigens vom ebenfalls zuvor eingewechselten Callum Hudson-Odoi (73.).

Chelsea drückte in der Folge auf den Ausgleich, doch nach einem Konter stach Klopp-Joker Alex Oxlade-Chamberlain (84.) – die Entscheidung in einem denkwürdigen Spiel. Am kommenden Wochenende hat Chelsea somit ein Endspiel um die Champions League gegen Leicester City, die aktuell bei deutlich besserem Torverhältnis einen Platz und Punkt hinter den Blues platziert sind. Liverpool beendet seine Meistersaison bei Newcastle United.

Besonders Christian Pulisic überzeugte nach seinem Wechsel mit einem Tor und Vorlage. Doch auch Callum Hudson-Odoi und Tammy Abraham, die zeitgleich mit Pulisisc Mitte der zweiten Halbzeit ins Spiel kamen waren direkt an Toren beteiligt. Am Ende reichte es jedoch nicht zum Punktgewinn, da Klopp Joker Alex Oxlade-Chamberlain die Partie in der Schlussphase entschied.

Unglaublich. Liverpool bleibt in der dritten Premier League-Saison in Folge ohne Niederlage an der Anfield Road. Insgesamt hält die Serie seit 59 Spielen.

