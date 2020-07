Der FC Liverpool hat das Auswärtsspiel am 36. Spieltag beim FC Arsenal mit 1:2 (1:2) verloren und kann damit den Punkterekord von Manchester City aus der Saison 2017/2018 (100 Punkte) nicht mehr erreichen. Alexandre Lacazette (32.) und Reiss Nelson (44.) nutzten individuelle Fehler von Virgil van Dijk und Alisson Becker eiskalt aus und drehten so die Partie nach der Führung durch Sadio Mané (20.).

So lief das Spiel:

Arsenal, das angesichts von fünf Punkten Rückstand auf die siebtplatzierten Tottenham Hotspur nur mit einem Sieg noch die kleine Chance auf die Europa-League-Qualifikation wahren konnte, tauschte gleich fünffach durch. Unter anderem nahm Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang auf der Bank Platz.

Zunächst gestaltete sich die Partie relativ offen. Die Gunners verteidigten gut, kamen ihrerseits aber nur selten nach vorne. Die beste Chance eröffnete sich durch einen Patzer von Emiliano Martínez. Der Ersatz für Stammkeeper Bernd Leno schoss bei einem Klärungsversuch Roberto Firmino an, von dessen Bein der Ball an den Außenpfosten prallte (12.). Danach übernahm Liverpool zusehends die Spielkontrolle und wurde mit dem Führungstreffer belohnt.

Andrew Robertson schaltete nach einer Balleroberung schnell und wurde von Firmino in Szene gesetzt. Von der Grundlinie aus legte der Schotte auf Sadio Mané ab, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschoss (20.).

Doch dann holten die Reds die Gastgeber zurück in die Partie. Reiss Nelson attackierte Virgil van Dijk im Aufbau und der Niederländer spielte einen unsauberen Pass zurück auf Alisson. Alexandre Lacazette schaltete schnell, schnappte sich den Ball vor Liverpools Keeper, umkurvte ihn und schob zum 1:1-Ausgleich ein (32.).

Danach legte Arsenal auch spielerisch wieder zu und fand vor allem besser in die Zweikämpfe. Trotzdem ermöglichte erst ein erneuter Aussetzer des Liverpooler Defensiv-Verbunds die nächste Arsenal-Chance, die dann auch gleich drin war. Alisson spielte einen Fehlpass auf Lacazette, der direkt auf Nelson ablegte. Der 20-Jährige nahm den Ball an, blieb cool und schob die Kugel zur 2:1-Führung ins lange Eck (44.).

Liverpool kam deutlich energischer aus der Pause und startete eine Druckphase. Eine lange Flanke segelte durch den Strafraum bis zu Trent Alexander-Arnold, der den Ball volley nahm, aber Mohamend Salah anschoss. Von dort kam der Ball zuerst zu Robertson und dann erneut zu Salah, deren Abschlüsse jeweils geblockt wurden (50.).

Kurz darauf ließ erneut Salah David Luiz im Strafraum ganz alt aussehen. Dadurch stand der Ägypter aber beim Abschluss zu nah zum Ball und bekam nicht genügend Druck hinter den Schuss. Martínez reagierte glänzend und lenkte den Ball noch über die Latte (54.).

Auch danach wurde praktisch nur in eine Richtung gespielt. Takumi Minamino wurde nach einem Eckball noch im letzten Moment gestört (67.), Salah scheiterte freistehend mit einem zu unplatzierten Kopfball an Martínez (70.). Während Arsenal teilweise erst 30 Meter vor dem eigenen Tor angriff, suchte Liverpool vergeblich die entscheidende Lücke.

Doch auch ein Distanzschuss von Alexander-Arnold in der letzten Minute fand nicht mehr den Weg ins Tor, weil Martínez sich extrem lang machte (90.+5).

Und so mussten sich die Reds trotz klarer Überlegenheit am Ende mit 1:2 geschlagen geben, wodurch die Gunners gleichzeitig noch die geringe Chance auf die Europa-League-Qualifikation wahrten.

Die Stimmen zum Spiel:

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Ich bin gar nicht zufrieden mit der Leistung, wenn wir verlieren. Ich glaube, wir hatten 24 zu drei Torschüsse abgegeben, wir hatten 70 zu 30 Prozent Ballbesitz. Das ist alles beeindruckend. Wir haben super Momente gehabt und Arsenal richtig unter Druck gesetzt, verdient 1:0 geführt. Doch dann haben wir uns eine zwei-, dreiminütige Auszeit genommen und das hat gereicht. Als Virgil den Ball verliert, habe ich auch nicht viele Angebote von Spielern gesehen, die den Ball haben wollen. Ich konnte an der Körpersprache ein kurzes Durchatmen sehen und das geht nicht. Wenn wir generell kaputt wären, würde ich das verstehen, aber danach waren wir wieder da. Es gab gar keine physischen Probleme. Diese Lehre müssen wir ziehen. Du kannst kein Päuschen machen in so einem Spiel. Heute haben wir das gemacht - und dafür sind wir bestraft worden."

Virgil van Dijk (FC Liverpool): "Die Tore waren Geschenke von uns. Bis zum ersten Tor haben nur wir gespielt. Wir haben ihnen zwei Tore gegeben und dann ist es schwer zurückzukommen. Wir haben bekommen, was wir verdient haben. Es ist einfach, die Schuld darauf zu schieben, dass wir den Titel schon haben, aber bis ich den Fehler gemacht habe, lief nichts falsch. Ich wollte das Spiel gewinnen, aber das können wir nicht ändern. Wir werden versuchen, die letzten beiden Spiele zu gewinnen, aber wir sollten auch nicht vergessen, dass wir eine fantastische Saison gespielt haben."

Reiss Nelson (FC Arsenal): "Das ist ein großer Erfolg für uns. Wir haben im Training hart gearbeitet, deswegen ist es großartig, gegen den Tabellenführer zu gewinnen. Als kleiner Junge träumt man davon, gegen die Großen zu treffen. Deswegen bin ich sehr glücklich über das Ergebnis und über mein Tor. Wenn ich nach Hause komme, feiere ich mit meiner Familie."

Granit Xhaka (FC Arsenal): "Wir haben eine kämpferische Leistung gebracht, die heute sehr wichtig für uns war. Drei wichtige Punkte, die wir auf jeden Fall gebraucht haben. Und jetzt schauen wir auf die letzten beiden Spiele in der Premier League und wie wir am Ende stehen werden. Solange man wöchentlich Chancen hat, glaubt man dran. Ich glaube, wir haben gegen Leicester und Tottenham zwei gute Spiele gezeigt, leider zu wenige Punkte geholt und deswegen stehen wir ein bisschen unter Druck. Aber wir leben noch. Wir zeigen das immer wieder und hoffen natürlich auf die nächsten beiden Spiele."

Das fiel auf: Liverpool verschenkt den Punkterekord

Offensiv gelang dem FC Arsenal nur recht wenig aus dem Spiel heraus. Am Ende standen gerade einmal drei Torschüsse zu Buche, die zu hocheffizienten zwei Toren führten. Beiden Treffern ging allerdings ein übler Patzer der Liverpooler Defensive voraus. Erst war es van Dijk, dann Alisson, die jeweils Lacazette den Ball in den Fuß spielten. Durch diese Fehler verschenkten die Reds auch die Gelegenheit auf den Punkterekord von Manchester City (100 Punkte, Saison 2017/2018), der nur mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen möglich gewesen wäre.

Der Tweet zum Spiel:

Gerade in der zweiten Halbzeit spielte der FC Liverpool praktisch auf ein Tor, nur dass der Treffer nicht fallen wollte. Am Ende sah der Statistikbogen fast aus wie bei einem FIFA-Spiel gegen den besten Freund.

Die Statistik: 3

Seit Beginn der vollständigen Datenerfassung in der Saison 2003/2004 gewann Arsenal noch nie ein Spiel mit weniger Torabschlüssen als an diesem Tag. Nur dreimal schossen die Gunners überhaupt auf das Tor. Auch das Torschussverhältnis (24:3 Schüsse für den FC Liverpool) war noch nie so schlecht, wenn der FC Arsenal als Sieger vom Platz ging. Für Liverpool geht es kaum bitterer.

