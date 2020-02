So lief das Spiel:

LFC-Trainer prognostizierte gegen West Ham ein "hartes Spiel" und sollte mit seiner Einschätzung richtig liegen. Zwar ging Liverpool von Beginn an auf den 26. Ligasieg und war auch die aktivere und bessere Mannschaft, doch die Londoner wehrten sich nach Kräften und setzten im offensiven 4-3-3-System immer wieder Nadelstiche.

Zunächst war allerdings der englische Tabellenführer zur Stelle. Nach einer feinen Flanke von der rechten Seite von Trent Alexander-Arnold in der 9. Minute, stand Georginio Wijnaldum acht Meter vor dem Tor völlig frei und köpfte ein zum 1:0-Führungstreffer.

Die Führung der Reds hielt jedoch nur kurz - drei Minuten später schlugen die Gäste zurück. Nach einer Ecke von der rechten Seite von Robert Snodgrass, setzte sich Verteidiger Issa Diop am ersten Pfosten durch und verwandelte seinen Kopfball ins kurze Eck - Alisson war machtlos.

In der Folge drückte Liverpool auf die erneute Führung, verbuchte über 70 Prozent Ballbesitz und war die bessere Mannschaft. West Ham setzte auf kompaktes Verteidigen und suchte das Heil in schnellen Umschaltsituationen und nach Standards. Gefährliche Situationen erspielte sich jedoch vor allem Liverpool. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit vergab Virgil van Dijk in der 39. Minute aus acht Metern. Der Kapitän der Gastgeber scheiterte an der Latte.

Auch im zweiten Durchgang blieb Liverpool die aktivere Mannschaft, doch West Ham hielt dagegen, war giftig und vertraute auf die eigenen Stärken. So schafften es die Gäste in der 54. Minute, das Spiel tatsächlich zu drehen. Declan Rice flankte den Ball halbhoch von der rechten Seite in die Mitte, der kurz zuvor eingewechselte Pablo Fornals nahm die Kugel aus neun Metern per Dropkick und verwandelte ins linke Eck.

West Ham schockte Liverpool zweimal eiskalt - sie trafen damit häufiger als die letzten elf Liverpool-Gegner gegen die Reds in der Premier League zusammen (ein Tor). Die Hausherren versuchten alles, um die vermeintliche Niederlage abzuwenden. In der 68. Minute glückte schließlich der Ausgleichstreffer. Andrew Robertson brachte den Ball flach aus der linken Strafraumhälfte in den Rückraum auf Mohamed Salah, der aus elf Metern abzog. Ein ungefährlicher Schuss - doch Lukasz Fabianski ließ den Ball durch seine Beine rollen - ein katastrophaler Patzer zum 2:2.

Liverpool wollte in der Folge mit aller Macht den Siegtreffer, drängte West Ham tief in die eigene Hälfte - Dauerdruck der Reds. In der 81. Minute schafften sie die Wende. Nach einem abgefälschten Schuss von Joe Gomez, brachte Alexander-Arnold den Ball aus der rechten Strafraumhälfte mit viel Übersicht in die Mitte auf Sadio Mané, der die Kugel nur noch über die Linie schieben musste. Das späte Tor, das Liverpool den 18. Sieg in Serie brachte.

Das fiel auf: Kopfballstärke

Liverpool spielt eine Saison der Rekorde. Ein Faktor, der die Reds in dieser Saison auszeichnet, ist die Kopfballstärke der Klopp-Elf: 14 Kopfballtore erzielte Liverpool in dieser Spielzeit - absoluter Topwert und so gut wie kein anderes Premier-League-Team. Vor allem nach Standards ist Liverpool extrem gefährlich - der aufrückende van Dijk ist in der Luft so gut wie nicht zu verteidigen.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 27

Seit seinem Premier-League-Debüt im August 2014, hat Robertson insgesamt 27 Tore vorgelegt. So viele Assists wie kein anderer Abwehrspieler in dieser Zeit. Er startete im Trikot von Hull City, ehe er im Sommer 2017 für umgerechnet neun Millionen Euro Ablöse nach Liverpool wechselte.

