Per frechem Traumtor zur Überraschung: Der FC Southampton hat am 33. Spieltag unerwartet den Tabellenzweiten Manchester City mit 1:0 (1:0) bezwungen. Das Siegtor fiel nach einem Ballverlust der Citizens im Aufbauspiel. Che Adams schaltete ganz schnell und überlistete City-Torwart Ederson mit einem Heber aus zirka 40 Metern (16.). Das Team von Ralph Hasenhüttl ist nun 13., ManCity bleibt Zweiter.

So lief das Spiel:

Der FC Southampton begann mutig und attackierte Manchester City bereits tief in der deren Hälfte. Dadurch kamen die Gastgeber schon früh zu ein paar Halbchancen und in der 16. Minute gar zur Führung. Oleksandr Zinchenko verlor an der Mittellinie den Ball gegen Stuart Armstrong. Die Kugel sprang in den Lauf von Che Adams, der fast vom Mittelkreis direkt abzog. Der Ball flog in hohem Bogen perfekt über Ederson hinweg ins Tor. Adams erster Saisontreffer war ein absolutes Traumtor (16.).

Premier League Drei Punkte trotz schwacher Leistung: Liverpool ringt Aston Villa nieder VOR 4 STUNDEN

Die Führung für die Saints veränderte die Partie, denn nun übernahm ManCity vollkommen das Kommando. Die erste Möglichkeit vergab Gabriel Jesus, der seinen Fuß in einen Cancelo-Schuss hielt, aber den Ball aus kurzer Distanz nicht drücken konnte (23.). Es war die erste von zahlreichen guten Möglichkeiten für die Gäste. Kurze Zeit später klärte Danny Ings vor dem einschussbereiten David Silva (27.), dann scheiterte Raheem Sterling aus spitzem Winkel an Southampton-Schlussmann Alex McCarthy (29.).

McCarthy stand auch gleich wieder im Fokus. Denn die Gastgeber bekamen den Ball nicht weg. Das Leder landete bei Fernandinho, der mit der Innenseite aus 20 Metern aus zentraler Position abzog. Sein Schuss sauste an den linken Innenpfosten. Bernardo Silva sicherte sich den zweiten Ball und chippte das Spielgerät von rechts vors Tor. David Silva kam aus kurzer Distanz zum Kopfball, scheiterte aber an McCarthy. Erneut erhielten die Citizens die Kugel, Sterling probierte es mit einem Schlenzer in die rechte Ecke (30.). Sein Versuch blieb aber nicht von Erfolg gekrönt.

Es ging munter weiter. Wenig später scheiterte Riyad Mahrez aus spitzem Winkel an McCarthy (37.). Kurz vor der Pause wurde dann auch nochmal Southampton gefährlich: Kyle Walker-Peters bediente Ings mit einer Flanke aus dem rechten Halbfeld. Der Angreifer zog aus 13 Metern direkt ab, setzte den Ball jedoch über den Kasten von Ederson (44.).

City begann auch die zweite Halbzeit sehr druckvoll, aber vor allem Gabriel Jesus agierte vor dem gegnerischen Tor unglücklich. Zudem scheiterte David Silva im Eins-gegen-Eins am starken McCarthy (54.).

Nachdem die Saints die Anfangsphase nach Wiederbeginn etwas glücklich überstanden, fanden sie sich besser zurecht und hielten die Skyblues wieder weiter weg vom Tor. Und nicht nur das, die Gastgeber kamen selbst zu einer Torchance. Shane Long marschierte durchs Mittelfeld und bediente Ings in der Spitze. Der Torjäger verstolperte die Kugel, bot damit aber etwas unfreiwillig Armstrong die Gelegenheit zum Abschluss aus zentraler Position. Ederson konnte den Schuss aus 16 Metern gerade noch mit dem Fuß abwehren (76.).

In den Schlussminuten drückte die Mannschaft von Pep Guardiola auf den Ausgleich, mehr als Halbchancen sprangen dabei aber nicht heraus.

Stimmen zum Spiel:

Ralph Hasenhüttl (Trainer FC Southampton): "Es ist unglaublich gegen so ein Team zu gewinnen. Sie haben gesehen, wie die spielen. Wir haben heute so viel investiert, jeder einzelne Spieler. Ich bin sehr stolz auf mein Team!"

Bernardo Silva (Manchester City): "Ich denke, dass wir haben heute gut gespielt haben. Wir haben viele Chancen kreiert, aber wir konnten sie nicht nutzen. Dann kostet uns ein kleiner Fehler das Spiel. Insgesamt denke ich, dass 88 der 90 Minuten in der Hälfte des Spielfelds von Southampton verbracht wurden. Herzlichen Glückwunsch an sie. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, wir haben gut angefangen, vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir viel Druck gemacht, aber heute konnten wir nicht punkten, wir konnten unsere Chancen nicht verwerten."

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Es war eine Zusammenfassung der Saison - ein Fehler und sie haben uns bestraft. Danach haben wir viele Chancen kreiert. Sie hatten zehn Spieler hinter dem Ball und wir haben nur wenige Chancen zugelassen. Wir haben eine wirklich gute Leistung gezeigt, aber es hat nicht gereicht."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Guardiolas Wechsel

In der 59. Minute wollte Pep Guardiola den Druck nochmal erhöhen und brachte die geschonten und zuletzt überragenden Kevin De Bruyne und Phil Foden. Doch dieser Doppelwechsel sollte nicht aufgehen. War City vor diesem Wechsel haushoch überlegen, wollte sich danach, trotz deutlich größere Spielanteile, kaum noch Torgefahr einstellen.

Die Statistik: 3

Das 1:0 in Southampton war für Manchester City die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Noch nie zuvor in seiner Trainerkarriere hatte Pep Guardiola drei Auswärtspartien hintereinander verloren. Vor Southampton setzte es für die Skyblues Niederlagen bei Chelsea und beim Stadtrivalen Manchester United.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Rückkehr ins DFB-Trikot? Löw äußert sich zur Zukunft von Boateng und Müller

Play Icon WATCH Hakimi-Nachfolge: BVB hat angeblich Barça-Juwel im Visier 00:02:03

DFB-Pokal Bleiben Alaba & Thiago doch? Warum es noch Hoffnung gibt VOR 6 STUNDEN