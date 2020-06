Jürgen Klopp hat es geschafft und den FC Liverpool als Teammanager zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren geführt. Obwohl der 53-Jährige und seine Spieler den Titel vor dem TV-Gerät perfekt machen, Verfolger Manchester City verlor mit 1:2 bei Chelsea, war Klopp im Interview bei "SkySport England" sichtlich mitgenommen und musste das Gespräch aufgrund der Emotionen sogar abbrechen.

"Ich bin total überwältigt, sorry" - und weg war Jürgen Klopp. Der Meistermacher hatte schon während des gesamten Interviews um seine Fassung gekämpft, Tränen mal mehr und mal weniger unterdrückt - aber irgendwann waren die Gefühle einfach stärker. Klopp verschwand aus dem Bild. Wer will es ihm verdenken nach diesem unglaublichen Erfolg.

Er sei "absolut sprachlos", hatte er in den Minuten zuvor versichert.

"Es fühlt sich einfach toll an. Ich hätte nie geglaubt, dass wir so eine tolle Saison spielen können. Wir haben solch eine tolle Historie, mich macht es stolz, was unsere Spieler erreicht haben. Das Spiel von Chelsea war sehr intensiv und hat mich richtig mitgerissen", so Klopp, der mit seiner Auswahl 23 Punkte Vorsprung auf Manchester City hat und damit an den verbleibenden sieben Spieltagen nicht mehr von Platz eins der Tabelle verdrängt werden kann.

Der Star-Coach verglich seine bald fünfjährige Amtszeit an der Anfield Road mit einer "sehr aufregenden Reise. Und das Schöne ist, dass sie noch nicht vorbei ist." Klopp hat seinen Vertrag in Liverpool erst im vergangenen Dezember bis 2024 verlängert - und damit noch jede Menge Zeit für weitere Reise-Abenteuer.

