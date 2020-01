Der Grund? Ein Journalist sagte nach dem Match, dass Klopp mit den Reds nun sogar einige Spiele verlieren und dennoch Meister werden könne. Doch davon wollte der Star-Trainer überhaupt nichts hören und reagierte genervt:

" Du kannst sechs Spiele verlieren. Ich könnte kotzen, wenn ich das höre. Es ist vorbei, wenn es vorbei ist, nicht vorher. "

Nach dem Spiel meinte Klopp, dass er es nicht mal genau weiß, wie groß der Vorsprung in der Liga von Liverpool sei: "Ich musste nachfragen, wie viele Punkte wir vorne sind, das ist die Wahrheit. Ich habe es in der Woche wirklich vergessen, bei der Anzahl der Spiele habe ich nicht darüber nachgedacht."

Klopp will also weiterhin mit seinem Team einfach nur gewinnen. Sich auf den Vorsprung ausruhen, kommt für den 52-Jährigen überhaupt kein Thema. Am Sonntag spielt der FC Liverpool gegen Shrewsbury im FA Cup, kommenden Mittwoch dann gegen West Ham United und am 1. Februar gegen Southampton. Klopp meinte: "Das sind drei Spiele in sieben Tagen, das ist eine Menge."

