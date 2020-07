Jürgen Klopp ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar in der Bundesliga fündig geworden. Wie die "Bild" berichtet, hat der Liverpool-Coach Ozan Kabak vom FC Schalke 04 ins Visier genommen. Angeblich fragten die Reds auch schon bei den Königsblauen an. Der 20-jährige Kabak steht noch bis 2024 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel über 45 Millionen Euro gilt wohl erst ab 2021.

Somit wäre ein Transfer in diesem Sommer frei verhandelbar. Als Ablöse sind offenbar rund 35 Millionen Euro im Gespräch. Bei dieser Summe soll Schalke für Verhandlungen bereit sein, heißt es weiter.

Die Liverpooler sind zwar bisher in der Innenverteidigung mit Abwehrboss Virgil van Dijk sowie Joel Matip, Joe Gomez und Dejan Lovren gut aufgestellt. Doch der 31-jährige Lovren soll kurz vor einem Wechsel zu Zenit Sankt Petersburg stehen. Dabei ist von einer Ablösesumme von zwölf Millionen Euro die Rede.

Kabak könnte dann in Liverpool den Platz des Kroaten einnehmen. Erst seit dem vergangenen Jahr spielt der Türke bei Schalke. Für 15 Millionen Euro kam Kabak vom VfB Stuttgart. Seither bestritt er 28 Spiele für den FC Schalke. Für Trainer David Wagner gehört der türkische Nationalspieler zu den Fixpunkten in der Defensive. Kabak überzeugte in der abgelaufenen Saison vor allem mit einer guten Zweikampfquote (im Schnitt 68 Prozent) und vielen gewonnenen Kopfballduellen.

Eurosport-Einschätzung: Bei einem Wechsel würde der Bundesligist sportlich einen wichtigen Spieler verlieren. Doch die finanziell angeschlagenen Schalker könnten sich bei einem Transfer auch über einen satten Gewinn von wohl mindestens 20 Millionen Euro freuen. Schließlich belaufen sich die Schulden des Traditionsklubs auf 197 Millionen Euro. Auch Kabak dürfte bei einer Anfrage des noch amtierenden Champions-League-Siegers und englischen Meisters sicher nicht abgeneigt sein.

Transferwahrscheinlichkeit: 50 Prozent

