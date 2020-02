Werner-Poker: Liverpool feilt angeblich an Sommer-Transfer

Eine so eingespielte Mannschaft, wie die des aktuellen Champions-League-Siegers schreckt auch viele Profis ab.

Der 52-Jährige erklärt das Problem:

" Auf der anderen Seite ist es schwieriger, je besser Ihre Mannschaft ist, weil die Spieler Fragen stellen wie: 'Wo und wann würde ich spielen?' "

Klopp: Spieler müssen kämpfen wollen

In der vergangenen Saison gewann Klopp mit dem FC Liverpool die Königklasse und steht in dieser Saison noch ungeschlagen mit großem Abstand an der Spitze der Premier League.

Das aktuelle Reds-Team ist folglich ein eingeschworener Haufen, der zusammen die ganz großen Erfolge feiern will. "Wir brauchen Spieler, die ein Teil davon sein wollen, die um ihren Platz kämpfen wollen, die gemeinsam mit uns den nächsten Schritt machen wollen, die sich entwickeln und verbessern wollen, damit es soweit ist", beschreibt der Coach das Anforderungsprofil für neue Akteure:

" Wir haben diese Spieler und wer sich uns anschließen will, muss genau diese Einstellung haben. "

