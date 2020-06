Reds-Legende Steven Gerrard hofft, dass Jürgen Klopp beim Gewinn der Meisterschaft in Liverpool schnell ein Denkmal gebaut wird. Man warte im Fußball oft ab, "bis die Leute älter werden", um sie zu ehren, erklärte der Engländer bei "The Athletic". In Klopps Fall sollte es aber anders sein: "Wenn Jürgen die Meisterschaft holt, dann sollten sie schon mit der Arbeit an einer Statue von ihm anfangen."

Der aktuelle Trainer des schottischen Erstligisten Glasgow Rangers schwärmte regelrecht von seinem Kollegen: "Ich glaube, Jürgen Klopp ist der beste Trainer der Welt. Ich habe nur Respekt für Jürgen. (...) Ich glaube, er hat ein Herz und hat was im Kopf."

Der ehemalige Dortmund-Coach habe "den Verein auf das nächste Level gehoben", betonte Gerrard in dem Interview. Der 40-Jährige spielte selbst 17 Jahre lang in Liverpool. Von 1998 bis 2015 bestritt Gerrard dabei 710 Pflichtspiele im Trikot der Reds. Eine Meisterschaft konnte der Engländer in dieser Zeit aber nicht mit Liverpool gewinnen.

Daher ist bei Gerrard auch etwas Neid dabei, wenn die aktuelle Reds-Mannschaft in Kürze den ersten Ligatitel seit 30 Jahren holt. "Ich beneide diese Spieler. Ich wünschte ich wäre 30 und nicht 40, weil ich gern selbst dabei wäre", meinte der Ex-Profi.

Gerrard kann Titelgewinn "nicht erwarten"

Dennoch sei es für ihn als Liverpool-Fan auch "eine große Erleichterung". "Ich bin ein Fan und ich werde es immer sein, bis ich ins Grab gehe. Wenn sie es schaffen und diese Trophäe stemmen, bedeutet das 100 Prozent Glückseligkeit für mich. Ich kann es nicht erwarten", stellte Gerrard klar.

Die Reds haben aktuell 25 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Manchester City. Die Premier League nimmt am heutigen Mittwochabend nach einer über dreimonatigen Corona-Pause den Spielbetrieb wieder auf.

Den Anfang machen die beiden Spiele Aston Villa gegen Sheffield United (19:00 Uhr) und Manchester City gegen den FC Arsenal (21:15 Uhr). Ab dem kommenden Wochenence stehen dann noch neun komplette Spieltage an.

