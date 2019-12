So lief das Spiel:

Für Manchester City war es heute das erste Spiel ohne Co-Trainer Mikel Arteta, der unter der Woche als neuer Trainer beim FC Arsenal vorgestellt wurde.

Die Citizens begannen fulminant und drückten die Foxes in die eigene Hälfte. Kevin De Bruyne setzt mit einem Pfostenschuss ein erstes Ausrufezeichen (13.). Vor allem Riyad Mahréz wurde von Geburtstagskind Ben Chilwell zu viel Raum gelassen. Nach Vorlage von eben jenem Mahréz scheiterte Gabriel Jesus an Kasper Schmeichel (17.).

Mitten in die Überlegenheit von Manchester City tat Leicester das, was sie am besten können: Kontern. Harvey Barnes schickte Jamie Vardy, der im Laufduell schneller war als Fernandinho und den Ball über den heraus stürmenden Ederson zur Führung ins Netz lupfte (22.).

Die Elf von Pep Guardiola schüttelte sich kurz und kam kurz darauf durch Mahréz zum verdienten Ausgleich, als der Ex-Freiburger Çağlar Söyüncü den Ball unhaltbar ins eigene Tor abfälschte (30.).

Kurz vor der Pause ging Raheem Sterling mit Tempo in den Strafraum und wurde von Ricardo Pereira zu Fall gebracht. İlkay Gündoğan verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:1 (43.).

Die zweite Halbzeit kam etwas ruhiger daher als noch der erste Durchgang. Leicester hatte fortan mehr Ballbesitz, aber konnte aus diesem keine Vorteile erspielen. Bis auf eine Torchance durch Barnes wurden die Foxes nicht mehr gefährlich (61.).

Viel mehr drehte De Bruyne im zweiten Durchgang auf und legte nach tollem Dribbling das 3:1 für Gabriel Jesus auf (69.). Damit war das Spiel entschieden und die Skyblues ließen nichts mehr anbrennen. Mit dem 3:1-Heimsieg schließt Manchester City die Lücke auf Leicester City auf einen Punkt und setzt ein Zeichen an die Liga.

Die Stimmen zum Spiel:

Riyad Mahréz (Manchester City): "Am Anfang war es ein bisschen seltsam, aber ich fand, dass wir sehr gut waren. Wenn der Trainer mich aufstellt, versuche ich mein Bestes zu geben."

Pep Guardiola (Manchester City): "Wenn wir verlieren, ist es eine Katastrophe und unmöglich. Wenn wir gewinnen, ist es möglich, Liverpool einzuholen. Wir sind einen Punkt hinter Leicester. Ich möchte nur sehen, wie meine Mannschaft mit und ohne Ball spielt. Die Art, wie wir diese Saison gespielt haben, ist gut. Wenn wir so spielen wie heute Abend, können wir mit allen mithalten. De Bruyne war unglaublich heute. Er hat uns das Spiel gewonnen."

Kevin De Bruyne (Manchester City): "Wir wissen, dass Vardy so gefährlich ist. Man kann ihn fast nicht verteidigen, weil er so schnell ist und der Verteidiger nicht mithalten kann. Riyad Mahréz hat in dieser Saison wirklich gut gespielt, Tore erzielt und Assists geliefert. Er hat Ben Chilwell einen Albtraum-Abend verpasst. Er war wirklich wichtig für uns."

Brendan Rodgers (Leicester City): "Die heutige Nacht ist eine gute Lektion für uns für die Arbeit, die wir noch erledigen müssen, um das Niveau zu erreichen, auf dem sich die ManCity befindet. Wir sind in Führung gegangen, obwohl wir nicht so gut gespielt haben. Jamie Vardy war hervorragend, genauso wie Kasper Schmeichel. Sie haben heute Abend ihr Niveau in einem großen Spiel gezeigt. Wir wussten immer, dass es schwierig werden würde, hier zu bestehen. Wir haben weiter gekämpft, aber es war nicht das beste Spiel von uns. ManCity war überragend."

Der Tweet zum Spiel:

De Bruyne zeigte heute wieder einmal eine überragende Leistung und zeigte nicht nur bei der Vorlage zum 3:1 durch Gabriel Jesus seine Klasse. Das Social-Media-Team von Manchester City sah sich zu einem Vergleich mit einem weiteren Kevin gezwungen:

Das fiel auf: Abwehr

Im ersten Durchgang wurde wieder einmal die Anfälligkeit der Defensive von ManCity deutlich. Sowohl beim Führungstreffer als auch bei einem Konter kurz darauf, setzte sich Vardy gegen Nicolás Otamendi und Fernandinho durch und kam zum Abschluss. Diesmal verzog der Engländer jedoch denkbar knapp und ermöglichte den Citizens so, noch vor der Pause ins Spiel zurückzukommen. Einmal mehr konnten sich Guardiola zum Glück auf seine bärenstarke Offensive verlassen, die das Spiel drehte, um einen wichtigen Heimsieg einzufahren.

Die Statistik: Big Six

Topstürmer Jamie Vardy trifft gegen die Big Six aus der Premier League (Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur und FC Liverpool) einfach nach Belieben. Das heutige 1:0 markierte seinen 22 Treffer im 61. Spiel gegen die Big Six. In der Liga kommt er damit auf 17 Treffer in 18 Saisonspielen - eine fulminante Statistiken für den englischen Nationalspieler, auch wenn sein Treffer heute nicht zum Dreier seines Teams beitragen konnte.

