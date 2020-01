So lief das Spiel:

Nach relativ ausgeglichenen ersten zehn Minuten im Etihad zog Manchester City das Tempo etwas an und wäre nach 14 Minuten beinahe in Führung gegangenen. Nach einem Treffer von Phil Foden schaltete sich der VAR ein und erkannte das Tor wegen einer vorherigen Abseitsstellung von Riyad Mahrez korrekterweise ab (14.).

Nur sechs Minuten später war es erneut der Videoschiedsrichter, der Manchester um eine gute Gelegenheit brachte: Nach einem Foul von Evertons Lucas Digne an Mahrez sah sich der VAR die Szene an und erkannte zum wiederholten Mal eine Abseitsposition des Algeriers, sodass sich die Frage nach einem möglichen Strafstoß erübrigte (20.).

Gegen kompakt verteidigende Gäste kam die Guardiola-Elf durch Mahrez (29.), Ilkay Gündogan (30.) und einmal mehr dem aktiven Mahrez (42.) zu Abschlüssen, ließ vor dem Tor aber noch die letzte Entschlossenheit vermissen.

City zog nach dem Seitenwechsel das Tempo deutlich an und stellte binnen weniger Minuten die Weichen auf Sieg. Nach tollem Pass von Gündogan legte sich Gabriel Jesus den Ball mit einem Kontakt vor und schlenzte das Spielgerät aus 13 Metern unhaltbar zur Führung in den rechten Winkel (51.). Kurz darauf war es wieder Jesus, der auf Vorarbeit von Mahrez aus halblinker Position trocken in die kurze Ecke auf 2:0 erhöhte (58.).

Weil sich City-Torwart Claudio Bravo, der den erkrankten Ederson ersetzte, in der 71. Minuten einen Aussetzer leistete, kamen die Gäste in Person von Richarlison zum etwas schmeichelhaften Anschluss (71.). In der Folge konnten die Gäste aber nicht mehr zulegen und hatten stattdessen Glück, dass Jesus mit einem Pfostentreffer den Hattrick nur knapp verpasste (78.).

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Ancelottis erfolglose Mauertaktik

Everton-Trainer Carlo Ancelotti packte gegen City den guten, alten Catenaccio aus und ließ seine eigentlich mit starken Offensivspielern gespickte Mannschaft mit einer enorm defensiven Spielweise antreten.

In einem 5-4-1-System verbarrikadierte sich Everton über weite Strecken der Partie am eigenen Strafraum und war in erster Linie darauf bedacht, die Räume für die Guardiola-Elf so eng wie möglich zu machen. Die Taktik ging allerdings nur etwa 50 Minuten gut, ehe City seine Präzision im letzten Drittel wiederfand und binnen weniger Minuten die Partie zu seinen Gunsten entschied.

Die Statistik: 5

Zum ersten Mal in der Ligahistorie konnte Manchester City fünf Siege in Serie gegen Everton feiern. Maßgeblich daran beteiligt war Angreifer Gabriel Jesus, der im fünften Spiel in Folge gegen Everton einnetzte.

Das könnte Dich auch interessieren: Dortmunds Strippenzieher Zorc: Haaland ist nur die Spitze des Eisbergs