Der 48-Jährige zeigte sich darin laut eigenen Aussagen für das Weihnachtsprogramm seiner Mannschaft erkenntlich. "Ich habe der Premier League einen Brief geschrieben, in dem ich mich bedanke", erklärte Guardiola sarkastisch.

Die Citizens haben in dieser Spielzeit am 26. Dezember, dem sogenannten "Boxing Day", frei, müssen dafür aber innerhalb von weniger als 48 Stunden zwei Ligaspiele bestreiten.

Am 27. Dezember (20:45 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) treten die Skyblues auswärts bei den Wolverhampton Wanderers an, gefolgt von einem Heimspiel zwei Tage später gegen Sheffield United (19:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de)

Zum Vergleich: Titelrivale FC Liverpool hat zwischen seinen beiden Partien gegen Leicester City (26.12., 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) und die Wolverhampton Wanderers (29.12., 17:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) einen zusätzlichen Tag Zeit, um zu regenerieren.

Allerdings trat Liverpool in der Vorwoche bei der Klub-WM an, hatte dort ein Spiel mehr als ManCity.

Guardiola: "Gehen für 48 Stunden in den Kühlschrank"

Bereits in der Vergangenheit hatte sich Guardiola hinsichtlich des regelrecht bizarren Spielplans abfällig geäußert.

"Wir gehen nach dem Spiel gegen die Wolves für 48 Stunden in den Kühlschrank, um uns auf Sheffield United vorzubereiten", entgegnete der ehemalige Bayern-Trainer am Wochenende auf die Frage, wie er seine Spieler innerhalb so kurzer Zeit vorbereiten könne.

"Wir trainieren am 23. und am 24. Dezember. In der Nacht des 24. und am Morgen des 25. haben die Spieler frei. Dann ist am 26. Training und am 27. das Spiel gegen Wolverhampton", fasste der City-Coach den straffen Trainingsplan seines Teams zusammen.

Der amtierende englische Meister liegt in der Premier League gegenwärtig auf dem dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool beträgt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison bereits elf Zähler.

