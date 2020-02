Der 30-jährige Ighalo ist bekennender ManUnitd-Fan. Vor seiner Zeit in China spielte Ighalo bereits in der Premier League erfolgreich beim FC Watford. Für die Hornets schoss der nigerianische WM-Teilnehmer wettbewerbsübergreifend 40 Tore in 100 Einsätzen.

