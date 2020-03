Sögüt ergänzte: "Er bleibt bis zum Vertragsende. Es gibt keine Chance, dass er geht."

Er sehe das als durchaus positiv für seinen Schützling. "Er wird dann 32 Jahre alt sein. Er wird frei sein, und das ist keine schlechte Situation", sagte Sögüt. "Er kann dann immer noch gehen und für zwei oder drei Jahre Fußball auf höchstem Level spielen."

Auch Verlängerung nicht ausgeschlossen

Auch eine Vertragsverlängerung bei Arsenal sei nicht ausgeschlossen. "Ich suche nach jeder Möglichkeit, den besten Vertrag für ihn zu finden", sagte der Agent. "Vielleicht spielt er am Saisonende und in der nächsten Saison gut, und der Klub bietet ihm eine Verlängerung an. Das liegt dann am Verein, nicht an mir oder Mesut. Falls der Klub ihm nichts anbietet, kann er nicht bleiben. Falls doch, wird er es sich überlegen."

Özil wechselte 2013 von Real Madrid zum FC Arsenal in die Premier League. 2018 verlängerte der Weltmeister von 2014 seinen Vertrag bis Sommer 2021.

