Der FC Arsenal überrascht in England mit einem frischen Stil. Verantwortlich für den Aufschwung in erster Linie: Trainer Mikel Arteta. Sein Ton: Direkt und laut. Für viele junge Spieler ist das wichtig, sie nehmen die Vorgaben an und setzen sie gekonnt um. Mesut Özil dagegen steckt in einem Dilemma, nachdem er zuletzt eine geradezu vernichtende Kritik hatte einstecken müssen.

"I AM READY", twitterte Mesut Özil im Vorfeld des Halbfinal-Duells seines FC Arsenal gegen Manchester City. Mikel Arteta, seit Herbst der starke Mann an der Seitenlinie der "Gunners" war das reichlich wurscht. Er berief den Weltmeister von 2014 nicht mal in den Kader.

Vermisst wurde der Spielgestalter beim letztlich verdienten 2:0-Sieg gegen ManCity dann auch nicht, Arteta dagegen für seine Taktik, die zum Einzug ins Finale (gegen den FC Chelsea) gefeiert. Der Erfolg gegen Pep Guardiola, dem er drei Jahre als Assistent zur Seite stand, gab ihm recht. Arsenal ist im Aufwind - ohne Özil.

Bundesliga Bleiben oder gehen? Entscheidung bei Martínez angeblich gefallen 07/07/2020 AM 16:44

Vernichtende Kritik für Özil

"Reine fußballerische Gründe", sagte der Franzose zuletzt über seinen Entschluss, Özil derzeit nicht spielen zu lassen. "Mein einziges Ziel ist der beste Kader und die besten Spieler, die uns die beste Gelegenheit geben, das Spiel zu gewinnen", so Arteta weiter. Eine vernichtende Kritik für den 31-Jährigen. Schwer vorstellbar, dass Özil unter Arteta überhaupt noch mal eine Rolle spielen wird. Die positive Entwicklung, in der Arsenal momentan steckt, wird ohne ihn ablaufen. Özil wird wohl nichts anderes übrigbleiben, als das Weite zu suchen. Angebote wird es sicher aus der Türkei geben. Oder er sitzt eben seinen bis 2021 laufenden Vertrag abzusitzen.

Spieler, auf die Arteta setzt sind junge Leute wie Kieran Tierney (23) oder Bukaya Saka (18). Auch Real-Leihgabe Dani Ceballos kommt im zentralen Mittelfeld immer besser zur Geltung und soll – wenn möglich – an der Holloway Road bleiben.

Arsenals neuer Stil setzt vor allem Lauffreudigkeit voraus mit intensivem Pressing sowie strengem Positionsspiel. "Zurück zur Struktur", könnte ein Motto des Trainers lauten. Unter Unai Emery war diese zuvor komplett abhandengekommen. Die Innenverteidigung mit David Luiz und Shkodran Mustafi ist nicht mehr die schnellste, damit die Defensive dennoch hält, muss jeder mithelfen. Zieht einer nicht mit, grätscht Arteta kompromisslos dazwischen.

Gegen City war das auch zu erkennen, dass das Team variabel ist. Arteta formierte seine Verteidiger in einer engen Staffelung, der Gegner fand kaum Lücken. Auch, weil Granit Xhaka und Ceballos rannten ohne Ende und Löcher stopften. Vorne wandelte der Arsenal-Coach seine 3-4-3-Ausrichtung etwas ab und brachte mit Pierre-Emerick Aubameyang sowie Alexandre Lacazette zwei Spitzen. Die Kollegen stellten gut zu und zwangen die City-Verteidiger zu langen Bällen. Leichtes Futter für den dann aus der Kette hervorspringenden David Luiz. Das Tempo war bei Manchester so komplett raus. Wie Guardiola in Bestform dirigierte Arteta seine Mannschaft von der Seitenlinie aus und schlug seinen Ex-Chef mit eigenen Mitteln. Dem 1:0 gingen 18 Pässe voraus, zehn der elf Spieler auf dem Platz waren daran beteiligt. Mit ähnlichen Mitteln wurde auch der FC Liverpool in dieser Woche besiegt.

Mit Leidenschaft das Tor verteidigen

Es ist beachtlich, mit wieviel Leidenschaft Arsenal neuerdings sein Tor verteidigt. So leidenschaftlich der Coach Regie führt, so enthusiastisch gehen seine Spieler mit. Sogar Aubameyang, seines Zeichens Exzentriker und Individualist, postete nach dem Final-Einzug den Jubel der Mannschaft und schrieb dazu: "Teamleistung!!!" Auch er half mitunter im Strafraum aus.

"Entweder du bist voll dabei oder du bist draußen, mit ihm oder gegen ihn", sagt Torwart Emiliano Martínez über Artetas totalen Anspruch an die Belegschaft, "das ist gut für die Mannschaft, weil sich niemand zurücklehnen kann." Womit wohl auch geklärt wäre, was der wahre Grund für Özils Fehlen ist.

Mit der Wechselhaftigkeit, die den Klub in den letzten Jahren bis ins Mittelfeld der Tabelle zurückwarf, soll endgültig Schluss sein. Der 38-jährige Arteta hat noch als Spieler erlebt, wie die negativen Schwingungen ihn und die Kollegen lähmten.

Vielleicht ist er gerade deshalb auch jetzt der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.

QUIZ: Kennst Du alle Spieler aus dem WM-Finale 2014?

Das könnte Dich auch interessieren: Tauschgeschäft geplatzt? Diesen Bayern-Star wollte Pep angeblich

Play Icon WATCH Klopp verrät seinen Traum vom Liverpool-Team der Zukunft 00:01:24

Bundesliga DFB pocht auf seine Rechte: "Wir brauchen die Profis" 07/07/2020 AM 13:30

Play Icon