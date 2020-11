"There is nothing else to say", was soll man dazu noch sagen? Robin Koch konnte sein Glück kaum fassen, nachdem klar war, dass das Abenteuer Leeds United mit einem Ligaspiel gegen den FC Liverpool beginnen würde.

Der Innenverteidiger, zu Saisonbeginn vom SC Freiburg zum Premier-League-Aufsteiger gewechselt, erlebte bei seinen ersten Schritten in der wohl besten Liga der Welt sofort großes Spektakel. 3:4 verlor er mit Leeds gegen Liverpool am ersten Spieltag, am zweiten gewann er mit seinem neuen Klub mit demselben Ergebnis gegen den FC Fulham.

Inzwischen ist die Saison in Englands Eliteklasse acht Spieltage alt - und Koch hat achtmal 90 Minuten durchgespielt. Trainer Marcelo Bielsa, der öffentlich eher ungern über die individuellen Leistungen seiner Spieler spricht, bescheinigte dem Neuen "ein gutes Level in all' seinen Spielen".

Robin Koch ist in Rekordzeit angekommen in der Premier League, wie Fußball-Experte Michael Hinks von Eurosport in London erläutert. "Es wurde von Beginn an deutlich, dass er die Qualität hat, in der Premiere League zu spielen. Leeds baut voll auf Koch, der vor allem helfen soll, im ersten Jahr die Klasse zu halten."

Der Auftakt gibt durchaus Grund zur Hoffnung, dass Leeds dieses Ziel erreicht. Als Tabellen-15. sind die Nordengländer aus der Grafschaft West Yorkshire nicht nur der beste von drei Aufsteigern, sondern haben auch bereits sieben Zähler zwischen sich und den ersten Abstiegsplatz gelegt.

Koch, so Hinks, sei bislang der "herausragende Innenverteidiger" in der Bielsa-Auswahl. "Er hat bereits 20 Ballgewinne auf dem Konto, was ligaweit der drittbeste Wert ist. Nur Chelsea-Star N’Golo Kante (24) und Matty Cash (21) von Aston Villa waren in dieser Hinsicht noch erfolgreicher."

Die famosen Darbietungen des Abwehrspielers sind natürlich auch Joachim Löw nicht entgangen. Viermal setzte der Bundestrainer den Leeds-Profi bisher ein, zuletzt vor gut vier Wochen beim 3:3 im Testländerspiel gegen die Türkei.

"Der Robin war hinten in der Abwehr sehr stabil, selbstbewusst, hatte eine gute Ausstrahlung. Er kam am Tag vorher zur Mannschaft und hat keine Anzeichen von Nervosität gezeigt", lobte Löw den Auftritt des 24-Jährigen.

Koch stellte indes klar, in der Nationalelf "weiter dabei sein" und mit guten Leistungen überzeugen zu wollen.

Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich dem 1,91 m großen Verteidiger am Mittwoch in Leipzig, wo das DFB-Team gegen Tschechien testet (ab 20:45 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de). Löw gab dem Premier-League-Legionär schon im Vorfeld eine Startelf-Garantie.

Keine Frage, Koch hat in den vergangenen Monaten einen großen Sprung gemacht, beste Werbung in eigener Sache betrieben, in der Nationalmannschaft genauso wie im Verein.

Und es könnte bald noch besser kommen, glaubt Hinks. "Ein paar gute Vorstellungen gegen große Mannschaften, und wer weiß, vielleicht zeigt einer der vier Topklubs der Premier League Interesse an Koch."

