Im Gespräch mit dem ehemaligen Verteidiger der Reds, Jamie Carragher, erläuterte Klopp offenbar, welche Strategie er damals verfolgte, um Lionel Messi und Co. in die Enge zu treiben.

"Der Plan war, dass wir Barcelona von der ersten Sekunde an ins Gesicht springen. Wenn wir so gescheitert wären, dann auf unsere Weise", erklärte Klopp in Carraghers neuem Buch "The Greatest Games". Die britische Zeitung "The Daily Telegraph" berichtete darüber zunächst.