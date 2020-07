Nationalspieler Timo Werner hat am Montag erstmals bei seinem neuen Klub FC Chelsea mittrainiert. Nachdem er am Sonntag bereits seine neue Mannschaft beim 2:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers von der Tribüne aus unterstützte, absolvierte er nur einen Tag später seine erste Einheit im Cobham Training Centre südwestlich von London.

Die Blues veröffentlichten auf Instagram Bilder von Timo Werners individueller Einheit mit Dribblings- und Passübungen. Zu Werners blauem Trainingsdress schrieben sie: "Sieht er in Blau nicht gut aus!

Werner twitterte im Anschluss: "Erstes Training, zum ersten Mal in Blau!"

Werner verzichtet auf Champions-League-Finalturnier mit Leipzig

Der 24-Jährige war Anfang Juli für angeblich rund 53 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Blues gewechselt. Dafür verzichtete er auch auf die Chance, mit Leipzig am Champions-League-Finalturnier im August in Lissabon teilzunehmen.

Während es für Werner in den ersten Trainingstagen darum gehen dürfte, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, stecken seine Mannschaftskollegen mitten in der Vorbereitung auf das FA-Cup-Finale am 1. August gegen den FC Arsenal. Eine Woche später muss Chelsea zum FC Bayern München. Am 8. August steigt in der Allianz Arena das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Das Hinspiel verlor die Mannschaft von Frank Lampard mit 0:3.

(mit SID)

