Tottenham Hotspur hat im Londoner Derby gegen Abstiegskandidat West Ham United einen verdienten 2:0 (0:0)-Heimerfolg eingefahren. Ein Eigentor von Tomas Soucek nach einer Ecke brachte die Spurs in Front (64.). Torjäger Harry Kane erzielte nach einem Steilpass des Ex-Leverkuseners Heung-min Son den zweiten Treffer (82.). Tottenham hält damit den Anschluss an die internationalen Plätze.

Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur bleibt im Rennen um die europäischen Plätze in der englischen Premier League. Die Elf von Teammanager José Mourinho setzte sich im eigenen Stadion mit 2:0 (0:0) gegen Abstiegskandidat West Ham United durch und rückte bis auf einen Zähler an Manchester United heran. Die fünftplatzierten Red Devils können den alten Vorsprung am Mittwoch gegen Sheffield United wieder herstellen.

Tottenham, das erstmals nach vier Spielen ohne Sieg wieder gewann, bestimmte die Partie gegen den Londoner Stadtrivalen. Nach zahlreichen vergebenen Chancen brachte Tomas Soucek (64.) die Spurs mit einem Eigentor in Führung, Harry Kane erhöhte in der Schlussphase (82.). Die vermeintliche Führung durch Heung-Min Son (45.) war nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen worden.

(SID)

