Tottenham-Star Serge Aurier hat sich bereits zum dritten Mal den in Großbritannien geltenden Quarantäneregeln widersetzt und muss nun eine hohe Geldstrafe fürchten. Wie die "Sun" berichtet, könnte der unerlaubte Friseurbesuch des 27-Jährigen, den er selbst bei Instagram öffentlich machte, eine Strafzahlung von bis zu 156.000 Euro nach sich ziehen.

Diese Summe berechnet sich aus dem Wochengehalt von Aurier, das bei rund 70.000 Pfund (rund 78.000 Euro) liegen soll. Die Spurs überlegen angeblich, die maximal mögliche Geldstrafe von zwei Wochengehältern gegen den Ivorer zu verhängen und damit endgültig hart durchzugreifen.

Denn Aurier fällt in der Corona-Krise zum wiederholten Male negativ auf. Zunächst war der Rechtsverteidiger mit einem Freund fotografiert worden, ehe er mit Teamkollege Moussa Sissoko unerlaubterweise trainierte und das Foto auch selbst bei Instagram postete. Daraufhin entschuldigten sich die beiden Profis und spendeten an das NHS, das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien.

Nach dem erneuten Missachten der Quarantäneregeln - die Friseure in Großbritannien durften noch nicht wieder öffnen - könnte Aurier aber das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Die "Sun" spekuliert daher schon, ob der 27-Jährige (Vertrag bis 2022) im Sommer abgegeben wird.

