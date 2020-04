Wojciech Szczesny hatte beim FC Arsenal wegen einer Zigarette in der Kabine keine Zukunft mehr im Verein

Für viele Fußballfans sind rauchende Fußballer ein Klischee früherer Tage. Doch auch heutzutage gibt es anscheinend noch Profis, die trotz aller gesundheitlichen Risiken zur Zigarette greifen. Jüngstes Beispiel: Wojciech Szczesny, aktuell Torwart bei Juventus Turin. Im Podcast "Arsenal Nation" verriet er nun, dass ihm bei den Gunners einst eine Zigarette zum Verhängnis wurde.

Wojciech Szczesny erzählte über seine Zeit beim FC Arsenal: "Damals habe ich regelmäßig geraucht und mein Trainer (Arsène Wenger, Anm. d. Red.) wusste aber davon." Offenbar hatte Wenger eine hohe Toleranzschwelle, er ließ Szczesny gewähren, stellte dem Torwart jedoch eine Bedingung: "Er wollte nicht, dass jemand in den Umkleidekabinen raucht, was ich aber wusste."

Doch 2015 verstieß der polnische Nationaltorwart nach einer 0:2-Niederlage gegen den FC Southampton, bei der er beide Gegentore mitverschuldete, gegen diese Vorgabe. "Wegen der starken Emotionen habe ich nach der Pleite eine Zigarette geraucht. Ich versteckte mich in der hinteren Ecke der Duschen, war also am anderen Ende der Umkleidekabine. Eigentlich konnte mich niemand sehen. Dort habe mir eine Zigarette angesteckt", erinnerte sich der heute 30-Jährige.

Szczesny wurde verpfiffen

Doch zu seinem Pech blieb diese Aktion nicht unbemerkt: "Ich wurde gesehen, es war nicht mal der Trainer, aber derjenige hat es ihm gesagt."

Wenger suchte daraufhin das Gespräch mit seinem Stammtorwart. Szczesny: "Er wollte von mir wissen, ob das wahr war und ich sagte nur 'Ja'. Er hat mir eine Strafe aufgebrummt. Das war das Ende für mich."

Die Strafe in Höhe von 25.000 Euro beglich Szczesny natürlich. Seine Zukunft bei den Gunners hatte er sich jedoch verbaut. Er verlor seinen Stammplatz an David Ospina und wechselte im Sommer 2015 auf Leihbasis zum AS Rom. 2017 ging es für ihn weiter zu Juventus Turin.

