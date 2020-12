Für Tottenham verläuft die Premier-League-Saison bisher geradezu traumhaft. Sieben Siege und 25 Punkte haben die Spurs nach 12 Spieltagen auf dem Konto. Am Abend erwartet der FC Liverpool ( 21:00 Uhr im Liveticker ) die Londoner zum Topspiel in Anfield.

Denn der von Real Madrid ausgeliehene Stürmer hängt weiterhin im Formtief fest. In den letzten Liga-Spielen wurde Bale von Tottenham-Coach José Mourinho nicht mehr eingesetzt, darunter auch in den wichtigen Duellen mit Manchester City, Arsenal und dem FC Chelsea.

Zuletzt gegen Crystal Palace (1:1) fehlte der Waliser sogar gänzlich im Kader. Überhaupt nur drei Einsätze hatte Bale in der Premier League bisher, dabei erzielte er einen Treffer. Mourinho traute dem 31-Jährigen offenbar nicht zu, dem Team in diesen Spielen helfen zu können.

Zumal Bales Konkurrenten in der Offensive, allen voran Harry Kane und Heung-Min Son (zusammen erzielten sie bereits 28 Tore), in Topform sind. Zur Leistung von Bale äußerte sich der Spurs-Trainer auch öffentlich. Der Stürmer habe zwar durchaus "positive Ergebnisse", so Mourinho gegenüber der "AS". Doch Bale müsse auch noch "kleine Dinge" verbessern. Vor allem "die Dynamik und das Selbstvertrauen" fehle dem Stürmer.