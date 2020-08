Nachdem der FC Chelsea in diesem Sommer mit Timo Werner und Hakim Ziyech schon zwei Offensiv-Stars verpflichtet hat und weiter an Kai Havertz baggert, kündigen sich auch in der Defensive Verstärkungen an. Wie der "Guardian" berichtet, stehen die Blues kurz davor, Linksverteidiger Ben Chilwell von Leicester City zu holen. Zudem soll Frank Lampard an Thiago Silva von PSG interessiert sein.

Dem Bericht zufolge steht der Transfer von Ben Chilwell von Leicester nach London kurz bevor. Die Ablösesumme soll um die 50 Millionen Pfund (rund 55 Millionen Euro) betragen.

Der 23-Jährige war in der abgelaufenen Saison Stammspieler in Leicester, absolvierte aber verletzungsbedingt aber nur 27 der 38 Premier-League-Spiele. Aufgrund einer Hüftverletzung verpasste er gar die letzten fünf Saisonspiele komplett. Die Hüftverletzung wurde dem Bericht zufolge bei den medizinischen Checks eingehend untersucht und Chelsea hofft, dass sie ihn nicht zu einer weiteren Pause zwingt.

Chelsea und Thiago Silva in Gesprächen

Auch in der Innenverteidigung ist Chelsea-Trainer Frank Lampard noch auf der Suche nach Verstärkung. Dabei sollen sich die Bemühungen auf Thiago Silva von Paris Saint-Germain fokussieren. Der Vertrag des Brasilianers endet nach dem Champions-League-Finale am Sonntag gegen den FC Bayern München (21 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de). Es sollen bereits Gespräche zwischen den Blues und dem 35-Jährigen gegeben haben. Da sein Kontrakt in Paris ausläuft, wäre der erfahrene Innenverteidiger ablösefrei zu bekommen.

Ein Fragezeichen für Chelsea sei jedoch, ob Silva mit seinen 35 Jahren noch in der Lage ist, den hohen Spielrhythmus in England durchhalten.

