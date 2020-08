Der FC Chelsea hat erneut einen Millionen-Transfer getätigt und seinen Kader weiter verstärkt. Die Blues sicherten sich für 55 Millionen Euro die Dienste von Linksverteidiger Ben Chilwell. Der 23-Jährige kommt vom Ligarivalen Leicester City und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2025 an der Stamford Bridge. Damit setzt Chelsea seine Transferoffensive weiter fort.

Zuvor hatten die Londoner bereits Timo Werner (53 Millionen Euro) von RB Leipzig sowie Hakim Ziyech (40 Millionen Euro) von Ajax Amsterdam verpflichtet. Auch Leverkusens Kai Havertz soll kurz vor einem Wechsel zu den Blues stehen. Mit Chilwell folgt die erste Verstärkung für die zuletzt löchrige Abwehr.

54 Gegentore in 38 Premiere-League-Partien kassierte das Team von Trainer Frank Lampard in der abgelaufenen Saison. Damit musste man genauso viele Gegentore schlucken wie Brighton and Hove Albion, Auftaktgegner Chelseas am ersten Premier-League-Spieltag Mitte September.

"Ich freue mich sehr, in dieser für den Verein sehr aufregenden Zeit zu Chelsea zu wechseln. Ich freue mich darauf, Teil dieses jungen dynamischen Kaders zu sein, der von Frank Lampard angeführt wird", erklärte Chilwell.

Der englische Nationalspieler kam für Leicester in der abgelaufenen Saison auf 27 Premier-League-Einsätze, in denen er drei Treffer erzielte und drei weitere vorlegte. Mit den Foxes wurde er am Saisonende Fünfter. Chilwells größter Erfolg mit Leicester war der überraschende Meistertitel 2016 unter Claudio Ranieri.

