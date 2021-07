Wie "Sport1" schreibt, setzt ein Transfer in dieser Größenordnung den Abgang von mindestens einer Stammkraft bei den Blues voraus, sodass der Deal überhaupt finanziert werden kann.

Laut englischen Medienberichten kommen als sofortige Verkaufskandidaten (oder im Tausch) die Spieler Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech und Tammy Abraham in Frage.

Bei Hudson-Odoi wird ein Abgang derweil wohl am ehesten vermutet. Zum einen hat das England-Talent unter Trainer Thomas Tuchel bei nur sieben Premier-League-Spielen auf dem Platz gestanden.

Zum anderen würde ein Verkauf des Sturmjuwels (geschätzter Marktwert: 30 Millionen Euro) eine ordentliche Summe in die Vereinskasse einspielen, die der Klub für sein Großvorhaben verwenden könnte.

Dortmund hält an Haaland-Verbleib fest

Glaubt man den Stimmen aus Dortmund, dann wird es - zumindest in dieser Transferperiode - aber erst gar nicht so weit kommen. Der BVB bleibt seiner Linie treu, Haaland in diesem Sommer nicht zu verkaufen - machte Sportdirektor Michael Zorc bereits mehrfach deutlich.

Gleiches bekräftigte auch Sebastian Kehl am Dienstagabend am Rande des Testspiels gegen Gießen gegenüber "Sky". "Da gibt es definitiv nichts Neues zu dem Thema", so der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB.

Und weiter: "An unserer Haltung hat sich nichts geändert, wir planen fest mit Erling, das ist auch mit ihm und seinem Berater klar kommuniziert", betonte Kehl.

