Der FC Chelsea liegt dank Kai Havertz derweil weiter auf Champions-League-Kurs. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel besiegte nach zwei Toren des Nationalspielers (10./49.) den stark abstiegsbedrohten FC Fulham mit 2:0 (1:0) und festigte Platz vier.

Für Havertz waren es die Saisontore drei und vier, der zuletzt harsch kritisierte Timo Werner bereitete den zweiten Treffer vor. Antonio Rüdiger stand leicht angeschlagen nicht im Kader.

Für Chelsea war es gleichzeitig eine gelungene Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Real Madrid. Das Hinspiel in Spanien endete 1:1.

