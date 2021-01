Mit einem Lächeln auf den Lippen umarmte Thomas Tuchel am Sonntagnachmittag seine Spieler des FC Chelsea. Es wirkte herzlich. Nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Burnley , dem ersten dreifachen Punktgewinn des neuen Trainers, der auf Frank Lampard folgte, waren die Blues in Hochstimmung.

Taktisch nahm Tuchel Anpassungen vor und ließ seine Mannschaft in einem flexiblen 3-4-3-System auflaufen. Alonso und Callum Hudson-Odoi deckten die Außen ab - vorne und hinten. Thiago Silva war der Fels in der Abwehrzentrale, während Antonio Rüdiger und César Azpilicueta energisch nach vorne verteidigten und bei Ballbesitz das Spielgerät auch nach vorne tragen durften. Das Resultat: Ein Haufen guter Möglichkeiten.

"Es ist wie bei jedem Stürmer", sagte er bei "Sky", "er braucht wieder ein Tor. Der Ball muss einfach mal wieder über die Linie, sei es auch dreckig." Er nahm aber auch Werners Kollegen in die Pflicht: "Wir haben ihn ein paar Mal übersehen in Umschaltpositionen", kritisierte er und versprach daran arbeiten zu wollen, ihn künftig öfter in bessere Positionen zu bringen. Es dürfte Werner, der taktisch insgesamt näher Richtung gegnerisches Tor rückte, gefallen, dass mit Tuchel ein smarter Trainer mit Plan für ihn am Werk ist. Inwiefern dieser auch Kai Havertz mit einschließt, muss sich allerdings erst noch zeigen. Der ehemalige Leverkusener wurde erst in der 80. Minute eingewechselt.