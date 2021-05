Publiziert 23/05/2021 Am 16:55 GMT | Update 23/05/2021 Am 17:36 GMT

Der FC Liverpool war in der ersten Halbzeit in vielen Belangen überlegen. Ihm gelang es, seinen hohen Ballbesitzanteil in einige Torchancen umzumünzen. Meist fehlte es dabei aber an der Präzision im Abschluss. Siebenmal wurde das Ziel aus Reds-Sicht verfehlt, drei weitere Male wurde ein Liverpooler Schuss geblockt. Crystal Palace brachte hingegen in den ersten 45 Minuten drei seiner vier Schüsse auf den Kasten, schaffte es dabei aber nicht, Keeper Alisson Becker zu bezwingen.

Dessen Gegenüber Vicente Guaita musste einmal hinter sich greifen (36.). Bei Sadio Manés Abschluss aus geringer Entfernung war er ohne Abwehrchance. Andrew Robertson servierte mit einem scharfen Eckstoß von der linken Seite. Nathaniel Williams verlängerte auf den zweiten Pfosten, wo Mané den Ball im Getümmel zum 1:0 über die Linie drückte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Gleiches Bild im zweiten Durchgang: Die Reds waren spielbestimmend und hatten ein deutliches Chancenplus. Palace war hauptsächlich mit der Arbeit gegen den Ball beschäftigt.

Viele Gelegenheiten zum Kontern gab es für Gäste nicht. Sie kamen nach dem Seitenwechsel lediglich einmal zum Abschluss und fingen sich in der Schlussphase des Spiels das leistungsgerechte 0:2. Mohamed Salah drang in der 74. Minute von der rechten Seite nach innen und bediente Georginio Wijnaldum, der seinen Passgeber anspielte. Dieser legt quer auf Mané, dessen abgefälschter Schuss aus der linken Strafraumhälfte zum 2:0-Endstand unten im kurzen Eck einschlug.

Der Tweet zum Spiel:

Der LFC befindet sich in einer beeindruckenden Form. Er gewann acht seiner zehn jüngsten Ligapartien und spielte dabei zweimal unentschieden.

Das fiel auf: Liverpool bestraft Patzer der Konkurrenz

Beim FC Liverpool stand der Einzug in die Champions League auf dem Spiel. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp belegte vor dem letzten Spieltag den vierten Platz, der die Teilnahme an der Königsklasse bedeutet. Leicester City war allerdings punktgleich mit den Reds und belegte lediglich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses (+20 zu +24) Europa-League-Rang fünf. Auch der FC Chelsea hätte noch auf den fünften Platz abrutschen können. Die Truppe von Coach Thomas Tuchel war mit einem Punkt Vorsprung auf Liverpool und die Foxes als Dritter in den letzten Matchday gestartet. Da die Blues mit 1:2 bei Aston Villa unterlagen und Leicester mit 2:4 gegen Tottenham verlor, sprang für den Meister aus der Vorsaison sogar noch der dritte Platz raus.

Die Statistik: 10.000

Bis zu 10.000 Zuschauer waren vor Ort erlaubt. Knapp so viele waren es dann auch. Eine Kulisse, die es so an der Anfield Road lange nicht mehr gab.

