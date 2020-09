Es war der Wendepunkt des Top-Spiels am 2. Premier-League-Spieltag zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte von Jordan Henderson war Sadio Mané von Blues-Verteidiger Andreas Christensen nur noch per Foul zu stoppen.

Wie der Journalist Raphael Honigstein im Interview mit "Sky" übereinstimmend mit verschiedenen englischen Medien berichtete, applaudierten einige Mitglieder der Bank und zogen damit den Unmut von Coach Jürgen Klopp auf sich. "Seid ihr verrückt? So etwas machen wir niemals, okay?", soll der Deutsche laut dem englischen "Express" verärgert gerufen haben.

Nach dem Platzverweis kippte ein ausgeglichenes Top-Spiel in der zweiten Hälfte in Richtung der Reds. Sadio Mané entschied das Match nach der Pause mit einem Doppelpack (50./54.) zugunsten der Gäste. Chelsea kämpfte zwar und kam sogar noch zu einem Elfmeter, Jorginho scheiterte allerdings an Alisson Becker (75.). Am Ende bleib es beim 2:0 (0:0) für den amtierenden englischen Meister.