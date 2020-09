So lief das Spiel:

Beide Mannschaften legten zu Beginn den Fokus auf das Flügelspiel. In der ersten Halbzeit war auf beiden Seiten meist vor den Strafräumen Schluss. Torchancen ergaben sich großteils eher zufällig - wie zum Beispiel in der 14. Minute, als Mohamed Salah aufgrund eines Pressschlags in aussichtsreicher Position an den Ball kam. Oder in der 32. Minute, als das Spielgerät Fabinho ins Gesicht flog und zu Timo Werner abprallte, der wenige Sekunden später den ersten Schuss der Blues verbuchte. Zwar kam Liverpool in Halbzeit eins deutlich häufiger zum Abschluss, viel Zwingendes war aber nicht dabei.

Premier League "Seid ihr verrückt?" Wütender Klopp liest eigener Bank die Leviten VOR 23 MINUTEN

In der 44. Minute warf Alisson Becker zu Jordan Henderson, der durchs Mittelfeld marschierte und einen tollen Vertikalpass in die Spitze spielte. Dort brachte Andreas Christensen Sadio Mané per Foulspiel als letzter Mann zu Fall. Schiedsrichter Paul Tierney entschied auf Freistoß für Liverpool und nach Kontakt mit dem Video-Assistenten wegen einer Notbremse auf Rot für Christensen.

Der Platzverweis kurz vor der Halbzeitpause spielte dem LFC natürlich in die Karten. Die Reds dominierten das Geschehen nach dem Seitenwechsel und drückten auf den Führungstreffer, der ihnen in der 50. Minute gelang. Roberto Firmino spielte zu Salah, der auf seinen Passgeber zurückgab. Dieser flankte von rechts, kurz vor der Grundlinie, butterweich ins Strafraumzentrum. Dort lief Mané an und nickte gegen die Laufrichtung des Keepers zum 1:0 ein.

Wenig später profitierten die Gäste von einem Kepa-Bock, der dem Tor zum 2:0 vorausging. Der Schlussmann spielte den Ball aus dem Fünfer direkt in die Füße von Mané, der aus kurzer Distanz zum 2:0 vollstreckte (54.).

Im Anschluss verwaltete der Meister das Ergebnis und bot Chelsea kaum ein Durchkommen. Die Blues hatten in der Schlussphase die dicke Chance auf den Anschlusstreffer, Jorginho scheiterte nach einem Foulspiel des eingewechselten Thiago Alcántaras an Werner allerdings per Strafstoß (75.).

Kepa Arrizabalaga und Alisson packten danach starke Paraden aus, weswegen es beim leistungsgerechten 0:2 blieb.

Die Stimmen:

Frank Lampard (Trainer FC Chelsea): "Ich bin enttäuscht, drei Punkte zu verlieren - wie man es immer sein sollte. Mit einigen Dingen bin ich heute sogar glücklicher als in Brighton. Heute habe ich Temperament gesehen, den Wunsch zu verteidigen, das Mittelfeld, das alles gibt. Die Spieler sollten Mut fassen - so gehen wir von jetzt an vorwärts. Normalerweise hat man mit neuen Gesichtern etwa einen Monat Zeit, um an den Dingen, den Spielmustern, zu arbeiten. Dafür müssen wir Zeit haben. Jedes Team, das erfolgreich ist, hat ein Team."

Sadio Mané (FC Liverpool): "Offensichtlich war es ein Spitzenspiel, um ehrlich zu sein. Es war ein Spitzenspiel. Vor allem in der ersten Halbzeit war es für uns sehr schwierig, Chancen zu kreieren, und ich glaube, als sie die Rote Karte bekamen, wurde es leichter. In der zweiten Halbzeit haben wir viele Chancen genutzt und schließlich zwei Tore erzielt. Ich denke, heute haben wir den Sieg verdient."

Der Tweet zum Spiel:

Christensen ist der erste Spieler seit 2009, der in einem Liga-Duell zwischen Chelsea und Liverpool vom Platz gestellt wurde. Damals erwischte es seinen jetzigen Trainer, Frank Lampard, der vor elf Jahren ebenfalls Rot sah.

Das fiel auf: Thiago überzeugt auf Anhieb

Mit Wiederanpiff war es soweit: Thiago, der nach sieben Jahren beim FC Bayern an die Anfield Road wechselte, wurde in der 46. Minute positionsgetreu für Jordan Henderson eingewechselt und durfte somit erstmals Premier-League-Luft schnuppern. Als spielstarker Sechser überzeugte er auf Anhieb. Der Edeltechniker forderte häufig den Ball, fand sich in seinem neuen Team bereits gut zurecht. Der spanische Nationalspieler wirkte hochmotiviert. Er ging bissig in die Zweikämpfe, verursachte allerdings durch etwas Ungeschick auch einen Foulelfmeter. Nichtsdestotrotz ist Thiagos Liverpool- und Premier-League-Debüt durchaus positiv zu bewerten. Dies lässt sich auch statistisch untermauern: Er komplettierte 75 Pässe - so einen hohen Wert erreichte in der Premier League in dieser Kategorie zuvor seit der detaillierten Datenerfassung (2003/04) noch niemand. In dieser Partie brachte kein Chelsea-Akteur mehr Zuspiele an den eigenen Mann.

Die Statistik: 1

Jorginho verschoss im Chelsea-Dress erstmals einen Elfmeter. Seine vorherigen acht landeten allesamt im Kasten. Gleichzeitig parierte Alisson zum ersten Mal während seiner LFC-Zeit einen Strafstoß (insgesamt wurde er dreimal vom Punkt geprüft).

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Transfertheater um Messi: Coole Reaktion von Guardiola

Favre erklärt: Darum ist Bayern das beste Team der Welt

Premier League Thiago und (fast) nix! Klopps schlauer Transfer VOR 9 STUNDEN