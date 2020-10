Als hätte Jürgen Klopp nach der krachenden 2:7-Niederlage des FC Liverpool gegen Aston Villa nicht schon genug um die Ohren. Jetzt erschien auch noch ein Interview seines ehemaligen Co-Trainers Zeljko Buvac, in dem der Bosnier auch zu seiner Arbeit unter und mit Klopp befragt wurde. Wie "The Athletic" berichtet, habe Buvac über die Trainingsarbeit gesagt: "Ich habe den Job des Trainers gemacht, außer in der Öffentlichkeit zu sprechen und Interviews zu geben." Weiterhin erklärte Buvac: "Ich brauchte diese Form der Aufmerksamkeit nicht."