Meister Liverpool brauchte bei seinem Auftaktspiel gegen Aufsteiger Leeds United keine lange Anlaufzeit und ging bereits nach vier Minuten durch Mohamed Salah in Führung. Nachdem Nationalspieler Robin Koch einen Schuss des Ägypters mit weit abgewinkeltem Arm abgewehrt hatte, blieb Schiedsrichter Michael Oliver keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen. Salah übernahm die Verantwortung und traf humorlos hoch in die Tormitte zum 1:0 (4.).

Doch Aufsteiger Leeds zeigte von Anpfiff weg einen engagierten, furchtlosen Auftritt und glich nur wenige Minuten später aus. Einen langen Ball von Kalvin Phillips nahm Jack Harrison an der linken Außenlinie gekonnt runter, ließ Trent Alexander-Arnold und Joe Gomez nahezu spielerisch stehen und traf aus 16 Metern in die kurze Ecke (12.).

In einer packenden Partie ohne Atempause gelang Liverpool der nächste Treffer: Nach einer Ecke von Andy Robertson nutzte Virgil van Dijk seine Freiheiten und wuchtete den Ball per Kopf aus wenigen Metern über die Linie (20.).

Liverpools Abwehrchef geriet kurz darauf erneut in den Fokus, dieses Mal aber in negativer Hinsicht. Eine unkonzentrierte Klärungsaktion des Niederländers am eigenen Strafraum nutzte Leeds-Angreifer Patrick Bamford eiskalt aus und überwand LFC-Keeper Alisson Becker mit einem Schuss in die linke Ecke (30).