So lief das Spiel:

Direkt nach Beginn hatte Liverpool durch einen gefährlichen Freistoß von Trend Alexander-Arnold von der Mittelinie seinen einzigen Schuss auf das Tor für längere Zeit. Der Rechtsverteidiger sah, dass Gästekeeper Aaron Ramsdale zu weit vor seinem Kasten stand, doch Ramsdale konnte den Ball noch eben so über den eigenen Kasten lenken (2.). Dann kam offensiv einzig von den Gästen etwas und nach 13 Minuten ging Sheffiled verdient in Führung. Sander Berge souverän per Foulelfmeter. Verschuldet wurde der Strafstoß von Fabinho, Michael Dean entschied zunächst auf Freistoß, doch der VAR korrigierte auf Elfmeter, eine harte Entscheidung, Fabinho traf ganz klar den Ball (11.).

Mitte der ersten Hälfe vergab Oliver McBurnie, dann die beste Chance der Gäste aus dem Spiel, um die Führung auszubauen, sein Volleyabschluss jedoch von Rückkehrer-Alisson pariert (21.). Liverpool kam dann kurz vor der Pause fast aus dem Nichts zum Ausgleich. Flanke Jordan Henderson auf Sadio Mané, der nochmal auf Firmino querlegte. Der Brasilianer hatte letztendlich leichtes Spiel, um den Ball zu seinem ersten Saisontor über die Linie zu drücken (41.).

Sheffield zeigte sich in der zweiten Hälfte deutlich passiver, Liverpool wurde stärker, ohne dabei gänzlich zu überzeugen. Nach einer guten Stunde dann erneut VAR-Pech für die Reds: Nach Zuspiel Alexander-Arnolds Salah im Sechzehner mit einer wunderschönen Ballannahme und dem sehenswerten Treffer mit dem zweiten Kontakt, doch das Tor fand aufgrund einer knappen Abseitsposition keine Anerkennung und wurde nachträglich zurückgenommen (62.).

Nur zwei Minuten später erzielte Liverpool dann das regelkonforme 2:0. Erneut Mané mit einer präzisen Flanke, im Strafraum musste Diogo Jota den Ball aus fünf Metern mit dem Kopf nur noch über die Linie drücken. Liverpool versuchte in der Schlussphase nachzulegen, doch der in der zweiten auffällige, aber unglückliche Salah scheiterte am Pfosten. Letztendlich gewann Liverpool glanzlos, aber verdient mit 2:1 und schließt in der Tabelle zu Lokalrivale Everton auf.

Der Tweet zum Spiel:

Alisson kehrte nach einer Schulterverletzung heute früher als erwartet in den Kasten der Reds zurück

Das fiel auf: VAR-Pech für Liverpool

Dem 1:0-Führungstreffer der Blades ging ein durchaus glücklicher Foulelfmeter voraus. Schiedsrichter Michael Dean entschied zunächst auf Foul und Freistoß. Nach Betrachtung der Bilder, entschied der VAR auf Elfmeter, hätte aber durchaus auch werten können, dass Fabinho klar den Ball spielte. In der zweiten Hälfe nahm der Videoschiedsrichter dann das vermeintliche 2:1 durch Mohammed Salah zurück, der nur knapp mit dem Knie zu weit vorne stand. Generell hat Liverpool in dieser Saison noch nicht die besten Erfahrungen mit dem VAR gemacht.

Die Statistik: 13

In den letzten 13 Fällen, in den der FC Liverpool in der Premier League zuhause in Rückstand lag, konnten die Reds dennoch Zählbares mitnehmen. Die letzten neun wurden gar am Stück gewonnen (10 Siege, 3 Unentschieden). Insgesamt ist das Team von Jürgen Klopp seit 62 Niederlagen in der Premier League an der Anfield Road.

