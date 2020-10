Wie der FC Bayern München und Partner "Adidas" mitteilten, soll das neue Trikotdesign Anlass für eine eigene, weiter reichende Kampagne, die bis zum Ende des Jahres für Toleranz und ein friedliches Miteinander sensibilisieren soll, sein.

Mit dem durch die Initiative eingenommenen Geld wird der deutsche Rekordmeister die SOS Kinderdörfer weltweit unterstützen.

"Gemeinsam mit unseren Fans stehen wir für Werte wie Vielfalt und Toleranz. Fußball bildet Brücken unter den Menschen auf der ganzen Welt – und wir als 'The World’s Biggest Sports Family' nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst, immer wieder aufs Neue für soziale Themen zu sensibilisieren", sagte Präsident Herbert Hainer.

"Wir Spieler unterstützen diese Aktion: Wir sind für Vielfalt", sagte Serge Gnabry.

FC Bayern: Das alte Design war kaum erfolgreich

"Geschichte ist das, was die Zukunft formt, und manchmal müssen wir, um nach vorne zu schauen, zuerst zurückblicken", sagte Pharrell Williams über die Kollektion. Das neue Trikot sei "ein Symbol für das Vermächtnis" des Klubs.

Thomas Müller im neuen Bayern-Trikot

So richtig erfolgreich waren die Bayern in dem nun neu aufgelegten Trikot allerdings nicht: Zwischen 1991 und 1993 gewann der FC Bayern damit nämlich keinen einzigen Titel.

1991/92 wurden die Bayern in der Bundesliga sogar nur Zehnter, blamierten sich in der ersten DFB-Pokal-Runde zuhause gegen den FC Homburg (2:4 n.V.) und scheiterten zudem krachend in der zweiten Runde des UEFA-Cups an B 1903 Kopenhagen (2:6, 1:0).

1992/93 lief es nur in der Liga besser, die Meisterschaft verloren die Bayern aber am letzten Spieltag mit einem 3:3 auf Schalke an Werder Bremen. Im DFB-Pokal scheiterten die Münchner in der zweiten Runde an Borussia Dortmund (2:2, 4:5 i.E.), international waren sie wegen der schwachen Vorjahresleistung in der Liga gar nicht vertreten.

Mehmet Scholl (r.) 1993 im Spiel FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen

Design vor sportlichem Vermächtnis

Mit einem weiteren ähnlichen Trikot – blaue Ärmel, dazu blaue Streifen am Trikot unten auf der Hüfte – holten die Münchner 1993/94 zwar die deutsche Meisterschaft, scheiterten aber in DFB-Pokal (1:2 im Achtelfinale bei Dynamo Dresden) und UEFA-Cup (1:2, 1:1 in der zweiten Runde gegen Norwich City) vorzeitig.

1994/95 ging der Meistertitel an Borussia Dortmund, danach hatte das Trikotdesign mit den drei blauen Streifen endgültig ausgedient.

"Bedeutende Momente in der Vereinsgeschichte", wie es in der Mitteilung des Hersteller heißt, errangen die Bayern in der Vorlage also nicht. Musiker Williams und der Ausrüster haben sich offenbar eher vom Design als von der sportlichen Komponente inspirieren lassen.

Pharrell Williams in dem von ihm designten neuen Trikot des FC Bayern München

Auch neue Trikots für Real, Arsenal, Juve und ManUtd

Bayern-Fans werden sich übrigens noch etwas gedulden müssen, bis das Trikot auch bei den Profis zum Einsatz kommt: Die Bayern planen, das Trikot in der 2. DFB-Pokalrunde am 22. bzw. 23. Dezember zu tragen.

Neben dem Bayern-Trikot hat Williams auch Real Madrid, dem FC Arsenal, Juventus Turin und Manchester United ein neues Trikot entworfen.

Die von Pharrell Williams designten Trikots von Arsenal, Manchester United, FC Bayern München, Real Madrid und Juventus Turin

Die handbemalte Ästhetik der Trikots soll für "ein einheitliches, künstlerisches Format" sorgen. Ausgangspunkt des Designprozesses waren blanke Shirts aus Baumwolle, die zunächst mit Zeichnungen versehen wurden. Das Design wurde dann in Handarbeit mit Acrylfarbe gestaltet und später dann in Endfassung transformiert.

Trikot-Entwurf für den FC Bayern

David Alaba im von Pharrell Williams designten neuen Trikot des FC Bayern München

