Nach Meinung Carraghers müsse man in solchen Fällen auch für die kurzfristigere Zukunft handeln und nicht nur langfristig planen. "Keiner will Panikkäufe", schrieb er. "Aber manchmal verlangen die Umstände Flexibilität. Ansonsten scheint es so, dass der Klub bereit ist, Schmerzen einzustecken, bis wieder mehr Normalität eingekehrt ist, auch wenn es keiner zugeben will."