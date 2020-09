Gareth Bale wurde von den Real-Fans trotz zahlreicher guter Leistungen, unter anderem entschied er das Champions League-Finale 2018 gegen den FC Liverpool mit einem spektakulären Fallrückzieher zugunsten der Königlichen, immer wieder ausgepfiffen. Er hatte offenbar nie den Stand wie seine Mitspieler. Erst recht nicht wie Cristiano Ronaldo, der in seinen neun Jahren in Madrid beinahe vergöttert wurde.

In der vergangenen Saison wurde Bales Unzufriedenheit bei den Königlichen immer offensichtlicher. So ließ er sich im November bei einem Länderspiel mit der walisischen Nationalmannschaft mit einer Flagge mit der Aufschrift "Wales. Golf. Real Madrid - in dieser Reihenfolge" ablichten.