Bei seinem Debüt im Trikot von Juventus Turin stand Weston McKennie etwas überraschend in der Startelf und lieferte sofort viele Argumente für weitere Einsätze.

GESTERN AM 12:57

Während sein Ex-Klub Schalke am 1. Spieltag der neuen Bundesligasaison mit 0:8 beim FC Bayern unterging, gewann McKennie mit der Alten Dame in der Serie A zum Auftakt mit 3:0 (1:0) gegen Sampdoria Genua.

Der 22-jährige US-Amerikaner war dabei überall auf dem Platz zu finden. McKennie fing Bälle ab, gewann Zweikämpfe, leitete Angriff ein und schloss selbst ab. Alles das, was ein Trainer von einem zentralen Mittelfeldspieler sehen will.

Als Krönung seiner guten Leistung war der gebürtige Texaner auch noch entscheidend am vorentscheidenden 2:0 durch Leonardo Bonucci beteiligt, als er nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus am schnellsten schaltete. Seinen Schuss konnte Sampdoria-Keeper Emil Audero nur noch vor die Füße Bonuccis abwehren.

Gut investiertes Geld für einen Spieler, der seine große Chance bei einem Topklub nutzen will. "Es ist ein Traum für Juve zu spielen. Es ist eine Ehre, der erste US-amerikanische Spieler in der Geschichte bei Juventus zu sein. Dieses Trikot tragen zu dürfen, mein Land zu repräsentieren und jungen Amerikanern Fußball näherzubringen, macht mich so stolz", sagte McKennie bei seiner Vorstellung.