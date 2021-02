Im Fußball könne sich schließlich viel verändern, so der 29-Jährige, der von 2017 bis 2019 auf Leihbasis beim FC Bayern spielte.

"Das gehört zum Fußball, Jungs und Mädels", meinte der Kolumbianer, der aber überzeugt ist, "dass die Real-Fans mich lieben". James Rodríguez war nach der WM 2014 für 75 Millionen Euro von der AS Monaco nach Madrid gewechselt. Nach einer ersten sehr erfolgreichen Saison kam der Offensivspieler im Starensemble der Königlichen immer seltener zum Einsatz.

2017 versuchte James dann sein Glück bei den Bayern. Nach zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg kehrte der Kolumbianer zu Real zurück. Unter Zinédine Zidane spielte er allerdings auch keine allzu große Rolle. In der Saison 2019/20 kam James nur auf 14 Einsätze.

Beim FC Everton konnte der 29-Jährige in der laufenden Spielzeit aber wieder an alte Leistungen anknüpfen. In 21 Einsätzen für die Toffees erzielte er fünf Tore und bereitete acht weitere vor.