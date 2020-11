Gomez verletzte sich in der vergangenen Woche bei einem Training der Three Lions ohne Gegnereinwirkung an der Patellasehne. Nach einer Operation fehlt der Engländer den Reds wohl mindestens bis zum Endspurt der laufenden Saison. Ob Gomez damit überhaupt noch einmal in dieser Spielzeit für Liverpool auflaufen kann, bleibt unklar.