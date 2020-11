Junge Talente in der heutigen Zeit seien darauf aber "ein bisschen besser vorbereitet als ich", glaubt der ehemalige türkische Nationalspieler. Ein Hauptgtund dafür seien auch die sozialen Medien, in denen die Nachwuchsstars schon früh aktiv waren.

Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl sagte: "Youssoufa bringt sehr viel Talent mit, aber sein Weg beginnt jetzt erst." Das in Kamerun geborene Talent dominierte mit 90 Toren in 56 Spielen bei den B-Junioren und 44 Treffern in 23 Partien in der A-Jugend die Nachwuchs-Bundesligen.