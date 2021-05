Fußball

Jürgen Klopp - Liverpool-Coach erinnert sich an Champions-League-Odyssee: "Das ist völlig verrückt"

Der FC Liverpool steht nach dem 3:0 (1:0)-Sieg am Mittwoch gegen den FC Burnley kurz vor dem Einzug in die Champions League. Reds-Trainer Jürgen Klopp blickt nach dem Spiel zurück auf den Valentinstag, als seine Schützlinge letztmals auf einem Platz, der an der Teilnahme zur Königsklasse berechtigt, standen.

