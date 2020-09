Klopp ist sicher: Chelsea kann für Kai Havertz und Timo Werner die Kasse plündern und City weiter aufrüsten - am Ende der 29. Premier-League-Saison wird der Champion wieder FC Liverpool heißen.

"Wir verteidigen keine Titel, wir wollen neue holen. Wir haben gerade erst angefangen mit dem Gewinnen", versprach Klopp vor dem Saison-Auftakt mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Leeds United am Samstag (18.30 Uhr). Seine Mannschaft um die Topstars Virgil van Dijk, Mo Salah und Sadio Mané sei längst noch nicht am Ende - sondern erst "mittendrin".

Doch Klopp spürt den heißen Atem der Konkurrenz, das machte nicht zuletzt seine Attacke im "BBC"-Interview deutlich. "Wir leben in einer Welt voller Unsicherheiten", holte er dort aus, um dann zu spötteln: "Für einige Klubs scheint es weniger wichtig zu sein, wie unsicher die Zukunft ist. Ihre Besitzer sind Länder und Oligarchen, das ist die Wahrheit! Wir sind eine andere Art Klub."

Dabei sind sich die Fachleute einig, dass Liverpool "frisches Blut" guttun würde. Die erfolgreiche Titelverteidigung wäre eine "übermenschliche Leistung", sagte TV-Experte Gary Neville, der Thiago-Transfer daher "ein Muss". Die meisten Buchmacher sehen City vorne. Doch Klopp gibt sich gelassen - nicht nur in Transferfragen.

"Alle Leute sagen mir: 'Jetzt wird es noch schwieriger. Jeder will euch schlagen.' Aber das war doch die letzten Jahre auch so", sagte der 53-Jährige. Der Start mit Leeds, Chelsea auswärts und Arsenal aber wird "sehr, sehr schwierig", das weiß auch Klopp und betonte: "Wir träumen nicht. Wir müssen in jedem Spiel für den Kampf bereit sein und voller Hingabe dahin gehen, wo's weh tut. Es wird darum gehen, wie sehr wir es wollen."