Der deutsche Trainer glaubt allerdings nicht daran, dass der Ägypter die Reds in naher Zukunft verlassen wird: "Der einzige Grund, Liverpool im Moment zu verlassen, ist das Wetter", scherzte Klopp und ergänzte: "Welche Gründe sollte es sonst geben? Das ist einer der größten Klubs der Welt, wir zahlen gut und haben ein tolles Stadion und herausragende Fans."

Salah hatte kürzlich der spanischen Sportzeitung "AS" in einem Interview verraten, dass er Real Madrid und den FC Barcelona bewundere. Dadurch wurden Gerüchte englischer Medien befeuert, dass der Offensivstar mit einem Wechsel in die spanische Liga liebäugle.