Den Ausgleich per Foulelfmeter durch den früheren Ingolstädter Pascal Groß kassierten die Reds erst in der Nachspielzeit (90.+3). Klopp erklärte: "Heute habe ich gesagt, es war Elfmeter. Sie sind nicht glücklich mit dieser Antwort, dann behalten Sie Ihre Antwort für sich."

Schon vor dem Spiel hatte der deutsche Trainer die Spielplangestaltung und die Ansetzung der Partie in Brighton um 12:30 Uhr ( Ortszeit, Anm. d.Red. ) drei Tage nach dem 0:2 in der Champions League gegen Atalanta Bergamo kritisiert.

Nach dem Remis legte er nach: "Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen muss. Nach einem Spiel am Mittwoch ist der Termin am Samstagmittag wirklich gefährlich für die Spieler." Weiter heiß diskutiert wird in der Premier League das Auswechselkontingent. Im Gegensatz zur Bundesliga sind nur drei Auswechslungen statt fünf erlaubt. Für Klopp ein Unding.